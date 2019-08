A Csónakázótó szívet-lelket gyönyörködtet egész évben

Augusztus 8-a és 30-a között szavazással dönthetnek olvasóink Vas megye hét legszebb természeti csodájáról. A húsz jelölt között van a sárvári Csónakázótó is.

Az elmúlt hónapban arra biztattuk olvasóinkat, hogy ajánljanak-jelöljenek olyan természeti látnivalókat, helyeket a megyében, amelyeket különlegesnek tartanak. A szavazatok nyomán húsz vasi csodajelölt van versenyben: naponta egyet mutatunk be, ábécésorrendben.

Olvasóink a húsz jelöltre augusztus 8-a és 30-a között szavazhatnak a lapunkban megjelenő szavazószelvényeken. A szavazók között kisorsolunk egy darab két személyre, két éjszakára szóló wellnesspihenést a Hotel Caramellben.

De nemcsak a szavazószelvényekkel, hanem az interneten is lehet szavazni: játékunkat a vaol.hu portálon találják. Az online szavazók között – a megyéket összevonva – kisorsolunk egy 200 ezer forint értékű utazási utalványt.

Sárvár népszerű kirándulóhelye a megyének: leginkább a fürdőjéről ismerik, azonban távolabbról érkezők számára rejtettebb kincsei is vannak a vasi kisvárosnak. Ilyen kincs a Csónakázótó. Akik a hétköznapok rutinjából kicsit szeretnének kizökkenni, és a városban vagy annak közelében élnek, azok számára a leg­gyorsabban elérhető, szemet, lelket kényeztető zöld terület a nem is olyan kis tó környéke: vízfelülete 9 hektárnyi – és valójában nem is tó, hanem tórendszer, a tó ugyanis több részből áll. A szigeteket hidak kötik össze, amelyeken sétálva nappal a tó csillogó vízében lehet gyönyörködni, vízi madarakat figyelni és horgászni, sötétben andalogva a csillagokat pásztázni. Nyaranta csónakokkal szelni a vizét páratlan élményt nyújt, mondjuk egy nehéz hét után.

Aki sportolásra vágyik inkább, a nap bármely szakában körbefuthatja (a gyönyörködés sem kizárt). A leghidegebb évszakban a téli sportok kedvelőit csalogatja a befagyott felszín: korcsolyázásra és fakutyázásra is alkalmas a

nagyobb mínuszokban a tó.