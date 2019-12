A Dal 2020 – 3 vasi kötődésű előadó dala is bekerült a 30 legjobb közé

Jövő februárban indul a műsor 9. évada, ahol ismét az év magyar slágerét keresik.

A tét azonban most nem az Eurovíziós Dalfesztiválon szereplés lesz. A nyertest számos megjelenéssel támogatják, és a legnevesebb hazai fesztiválok színpadain is felléphetnek. A koncertlehetőségeken kívül a nyertes előadó kiemelt promóciót kap a Petőfi Rádióban, illetve a zenei produkció fejlesztésére fordítható támogatásban is részesül.

A Dal nyertese a Petőfi Zenei Díj „Év Dala” elismerését kapja. Különdíjakat is átadnak majd:

„A Dal 2020 Legjobb Dalszöveg Írója”, „A Dal 2020 Felfedezettje” és „A Dal 2020 legjobb akusztikus felvétele” elismerések birtokosa a Petőfi Zenei Díj ezen kategóriájának díját is elnyeri.

Az idei pályázatra minden eddiginél több, 559 nevezés érkezett. A hatalmas érdeklődés és a jelentkezők száma is azt mutatja, hogy A Dal továbbra is fontos katalizátora a magyar könnyűzenei életnek – írja az MTI.

A legjobb 30 dal listája már megtekinthető a műsor hivatalos oldalán, köztük pedig három vasi kötődésű előadó dalát is megtalálhatjuk.

A Fatal Error zenekar tavaly a Kulcs című számmal került a műsorba, és az elődöntőig jutottak. Most a Néma című dalukkal indultak, ami bekerült a legjobb 30 közé. A szentgotthárdi Zaporozsec együttes a Találj rámmal indul a versenyen.

A vasi duó, Kóbor Zsóka és Polgár Patrik, a Valamiért című dallal versenyeznek.

A teljes lista:

Arany Timi – Hurrikán

Berkes Olivér – Visszakér a múlt

Diana – Menedék

Ember Márk – Tovább

Fatal Error – Néma

Heincz Gábor „Biga” – Máshol járunk

HolyChicks – Pillangóhatás

Horus x Marcus ft. Fekete Bori – Tiszavirág

Kies – Az egyetlen

Kóbor Zsóka és Polgár Patrik – Valamiért

Konyha – Csak szavak

Kökény Attila – Búcsúznom kell

MDC – Más világ

Mocsok 1 Kölykök – Szerelem

Molnár Dániel – Ábránd

Muriel – Kávés

NÁGI – Freedom-Felszállok a gépre

Nagy Bogi – Maradok

Nene – Későre Jár

Pál Dénes – Tudom (Készen állsz)

Patikadomb – Rólad

Rácz Gergő, Orsovai Reni – Mostantól

Takács Nikolas – Csendbeszéd

Talk2night – Veled minden

Tortuga – Mámor tér 3.

Turbo – Iránytű

Varga Szabolcs – Pillanat

Wolf Kati – Próbáld még

YA OU – Légy valaki másnak

Zaporozsec – Találj rám