A Chernel-kertben 1994 óta fogadnak be, gyógyítanak és gondoznak sérült és elárvult madarakat, kisemlősöket. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság által fenntartott kőszegi intézménybe 2020-ban közel 700 mentett állat került be.

Tavaly is mozgalmas éve volt a Chernel-kerti Madárvédelmi Mentőközpontnak. Közel 700, segítségre szoruló állat érkezett az év során: 559 madár és 123 emlős. Ez 157 mentett példánnyal volt több az előző évihez képest, ami közel 30 százalékos növekedés. Mindezt Ottó Erzsébet, a mentőközpont madárgondozója mondta el, amikor összegzésre kértük.

– A beérkezett állatok csaknem felét, 346 példányt sikerült szabadon engednünk. 2020-ban rengeteg éhes szájat kellett megetetnünk, ugyanis a madarak és emlősök nagy része fiókaként, kölyökként érkezett hozzánk. Emellett sok élménnyel is gazdagodtunk védenceink felnevelése során, elég csak a keleti sünökre, nagy pelékre, vagy a fészekből kiesett pár napos kis pelyhes erdei füles bagolyfiókákra gondolnom, amelyek a szemem láttára cseperedtek fel, a szabadon engedésüknek is a részese lehettem. A ragadozó madarak közül vörös vércséből 57 példány, egerészölyvből 29, fekete rigóból 49, molnár fecskéből 48, énekes rigóból 40, házi rozsdafarkúból 34 egyed került hozzánk. Az idei legkülönlegesebb vendégünk a békászó sas volt, amely áramütötten érkezett, és később sikerült elengednünk. Egy hím darázsölyv is bekerült hozzánk, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság jóvoltából jeladót is kapott, a legutóbbi – szeptemberi – információnk szerint már Afrikában van, és Nigéria déli részéig jutott. Októberben érkezett egy uhu, Rábapaty térségéből. Szegény, egy szennyvízülepítő medencébe keveredett valahogyan, de miután megtisztítottuk a tollazatát, pár hétig regenerálódott a Chernel-kertben, utána itt Kőszeg közelében el tudtuk engedni.

Ottó Erzsébet a gólyákról is számot adott: – A maradandóan sérült fehér gólyáinknak is nagyon jó éve volt, négy pár jött létre, 13 fiókát költöttek ki, neveltek fel. Ezek egészségesen el is hagyták a gólyaudvart. Gólyából idén 20 sérült példány érkezett. Nagy részük fiatal, az első szárnypróbálgatásuk alkalmával sérültek meg. Jelenleg is 14 fehér gólyát gondozunk a központban, de van egy fiatal fekete gólyánk is, akit nagy valószínűséggel tavasszal fogunk szabadon engedni. Több megfigyelés is érkezett a mentőközpontba egyedi jelöléssel szabadon engedett madarainkról. Az egyik mentett gólyánkat Szicíliában figyelték meg.

Áprilisban Telekesről kaptak három erdei fülesbagoly- fiókát: – Leverte a fészket a szél a fenyőfáról, egy segítőkész család mentette meg a fiókákat, és hozta el hozzánk. Pár naposak voltak, 4-5 centisek. Sikerült őket felnevelni és elengedni. Elengedés előtt kikerültek egy külső röpdébe, és élőeleséget, egeret is kaptak, hogy gyakorolják a repülést és a vadászatot. Több fészekaljnyi madárfióka azért került be hozzánk, mert a figyelmetlen kerttulajdonosok tavasszal vágtak ki fákat, bokrokat. Fontos lenne, hogy ezt a munkát ne tavasszal, hanem az őszi, téli időszakban végezzék el a kerttulajdonosok. Így került be nagy fakopáncs, zöld küllő, csuszka és több fészekalj kenderike is. Volt, aki nagyon megijedt, mert nem tudta, hogy a tiszafája kellős közepén fészkelnek a kenderikék, úgyhogy nagyon meg is bánta, hogy kivágta. Idén rengeteg olyan fekete és énekes rigófióka érkezett hozzánk, amelyeket nem kellett volna összeszedni, ugyanis ezeknek a fajoknak a fiókái fészekhagyók. Tehát idő előtt elhagyják a fészket, még mielőtt repülni tudnának: a szülők a fák, bokrok alatt bujkáló kis fiókákat is tovább etetik. Tehát azt tanácsoljuk, hogy ha valaki bizonytalan, nem tudja, hogy a madár mentésre szorul-e, akkor mielőtt cselekszik, inkább telefonáljon.

És mi a helyzet az emlősökkel? – Az emlősök közül a keleti sünből érkezett a legtöbb, 51 példány, európai mókusból 22, nagy peléből 16 példány – tájékoztat Ottó Erzsébet. – Nagy részük elárvult, valami történt a szülőkkel. A sünöknél általában az volt a probléma, hogy a kutya kikaparta a fészküket, vagy ismeretlen okból eltűnt a sünmama, és a picik ott maradtak árván. Különleges eset volt, amikor az egyik szombathelyi hipermarketből telefonáltak, hogy a külső kertrészlegben hozta a világra picinyeit a sünmama. Ott nem maradhattak, ezért nálunk kapott menedéket a süncsalád. Miután megnőttek a kicsik, együtt engedtük őket szabadon.

A Chernel-kertben a körültekintő madárvédelem természetesen az idén is folytatódik.

