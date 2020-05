A derék nem fél az idők mohától – Berzsenyi Dánielről emlékeztek meg

Berzsenyi Dánielről Ambrus Lajos író társaságában emlékezünk meg, aki Egyházashetyén harmadmagával – Majthényi László megyei elnökkel és Zolnai Attila polgármesterrel – megkoszorúzta a költő szülőházát.

Berzsenyi Dániel Felsőbüki Nagy Pálhoz írott ódáját olvasta fel, különös jelentőséget tulajdonítva a mostani időkben a sornak: „A derék nem fél az idők mohától.” E köré a gondolat köré szőtte volna a beszédét, ha lett volna, de idén nem szerveztek a május 7-i születésnapra közösségi rendezvényt. A koszorúzás három résztvevője ki akarta fejezni, hogy akkor is megemlékeznek a falu neves szülöttéről, ha az ünnep nem intézményesül, hiszen a nagy életműveket így kell megbecsülni.

Ambrus Lajos, Dani uraság egyházashetyei helytartója szinte remeteéletet él, de legalábbis eléggé visszahúzódottan, a járványhelyzettől függetlenül is. Amint mondja, kellemetlen, hogy nem tud elmenni a barátaihoz, de az író dolga elsősorban az, hogy az íróasztalánál dolgozzon. A szellemi munka mindig kevéssé eseménydús tevékenység. Úgy véli, azért kapta az emberiség a koronavírust, hogy figyelmeztessen: meg kell állni, a mérhetetlen környezetszennyezés abszolút romboló életforma.

– Amikor 1933-ban József Attila leírta az Ódában, hogy „kit két ezer millió embernek sokaságából kiszemelnek”, ennyi, vagyis kétmilliárd ember élt a földön. A mai nyolcmilliárdos lakosságból ugyanennyi utazott tavaly repülőgéppel ide-oda. Ez a helyzet nyilvánvalóan tarthatatlan, tönkretesszük a légkört, a glóbuszt – mondja Ambrus Lajos, aki földije, Berzsenyi Dániel törekvéseihez hasonlóan maga is az önellátásra törekedne, hogy ne külföldről hozott paradicsomot, paprikát kelljen enni.

– Vannak libáim, kacsáim, egyéb aprójószág, nyulak, juhok. Vettem egy másik házat, benne lakik egy fiatalember, Gál Sándor, aki segít a kis gazdaságomban, a szőlőben és a ház körüli teendőkben is. Ezt tudom szerényen hozzátenni ahhoz, hogy ne kelljen más országokból ideszállítani az élelmet. Van gyönyörű kertem, gyümölcsösöm, nyolcvan alma- és körtefám, tavaly csináltunk almalevet is ősi fajtákból. A Tündérkert-mozgalomnak is része vagyok.

Az író az élet tervezését is rendkívül fontosnak gondolja, maga is szigorú tervek szerint él, hogy az írásban is meglegyen a napi penzum. Jelenleg a Nagy almáskönyvön dolgozik, amely a régi magyar gyümölcs gazdagságáról szól, a kötetbe rendezgeti az összes gyümölcsészeti anyagát, amelyet eddig írt. Utána a Mednyánszky-regényét szeretné befejezni, amelyből már hetven-nyolcvan oldal

kész.

A gazdálkodással is foglalkozó író a lugasában megpihenve abban bízik, hogy talán a karantén elgondolkodtatta az embereket, hogy ők is tehetnek valamit magukért. Azt üzeni másoknak, hogy még mindig nem késő, termeljék meg maguk számára az élelmet, amit tudnak, és süssenek otthon kenyeret.