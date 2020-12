A digitális élményt is fokoznák a Szombathelyi Képtárban

A képtár turisztikai célú fejlesztése projektben új informatikai és installációs eszközöket, berendezési tárgyakat és információs táblákat is vásárolhat a szombathelyi önkormányzat.

Többször írtunk már a TOP-os beruházásról, amelyben az elmúlt egy évben megszépült a Szombathelyi Képtár. A projekt részeként tegnap a Közbeszerzési Értesítőben megjelent az eszközbeszerzésre vonatkozó felhívás.

A hirdetményből kiderül, hogy az új állandó kiállításban a látogatói élményt digitális eszközökkel is kívánják fokozni. Ez egy új alkalmazás beszerzését is jelenti, aminek igazodnia kell a kiállítás designjához, és amihez egy tárlatvezetői modul is kapcsolódna. Emellett kölcsönözhető táblagépeket – ötven darabot – is beszereznek azoknak a látogatóknak, akik esetleg okostelefon vagy más okoseszköz nélkül érkeznének a képtárba.