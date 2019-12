A durrogtatás most is divat – A civil állatvédők ilyenkor akár száz elveszett kutyáról is gondoskodnak

Az óév hangos, zajos búcsúztatása nem mai szokás. Régen kereplővel űzték el az előző évet, ma trombitálunk, durrogtatunk. Több tucat különböző eszközből választhatnak azok, akik tűzijátékkal szeretnék köszönteni az új évet.

Valaha a feketepiacon vett petárda volt a menő, és abban az időben Szombathely belvárosa, de a lakótelepek is szinte „háborús övezetté” változtak szilveszterkor. Gyakoriak voltak a balesetek.

Ma már tilos a petárdázás, és tűzijátékot is csak szabályozott keretek között lehet rendezni. Farkas Mihály, az egyik szombathelyi tűzijáték-keres­kedelemmel foglalkozó cég ügyvezetője kérdésünkre elmondta: 41-féle különböző eszközt kínálnak a vásárlóknak a röppentyűktől a rakétákon át a bombetta- és műsoros telepekig. A legegyszerűbbek 300 forintba kerülnek, a műsoros telepek között 40 ezer forintos is akad. Ezek már bevizsgált, ellenőrzött minőségi termékek. Aki betartja a használati utasításban leírtakat, azt nem érheti baleset. A bombettatelepek már 3. kategóriás eszközök, melyeket csak szilveszterkor lehet használni, és a megmaradt eszközöket vissza kell vinni január 5-éig. Ma már vannak csökkentett zajszintű kutyabarát termékeik is – tudtuk meg az ügyvezetőtől.

Miközben a települések egy része továbbra is törekszik a minél látványosabb, zajosabb tűzijátékok megrendezésére, elindult egy másik folyamat is. Természetvédelmi, állatvédelmi okokból idén Miskolc, Esztergom és Szentendre sem rendez tűzijátékot, és a lakosságot is erre biztatják. Az attrakciót csendesebb fényfestés helyettesíti.

Tatán például már több éve tilos a tűzijáték. A tatai Öreg-tavon telelő több tízezres madártömeg védelme érdekében helyi rendeletben tiltották meg a tűzijátékot.

Németh Csabától, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság igazgatóhelyettesétől megtudtuk, a tatai Öreg-tó Európa egyik legjelentősebb vadlúdgyülekező helye, a ramsari egyezmény hatálya alá tartozik. Sőt maga a város nemrég elnyerte a Ramsari Város címet is. Vas megyében nincs ilyen különleges helyzetű víztest. A Rába jelentős szakasza ugyan szintén Ramsari terület, de nem elsősorban a telelő vízi madarak nagy létszáma, hanem az egyéb vízhez kötődő élővilág védelme miatt.

A négylábú házi kedvencek számára sem örömteli időszak szilveszter éjszakája. A Fekete István Állatvédő Egyesület menhelyének vezetőjétől, Vigh Andreától megtudtuk, a menhelynek most is van olyan lakója, amely három éve szilveszterkor menekült el otthonról. A kutyák különböző módon viselik a tűzijátékot. Függ a fajtától, az egészségi állapotuktól, de attól is, milyen körülmények között tartják őket. Vannak kutyák, melyek nem bírják az erős zajokat, de bele is halhatnak a durrogtatás okozta sokkba.

– Néhány évvel ezelőtt egy airedale terrier a szombathelyi Minerva lakótelepről futott világgá. A nicki gátnál találták meg – mondta el Andrea. – Egy-egy szilveszter után olykor száz elveszett kutya ügyén is dolgoznak. A Fekete István Állatvédő Egyesület tagjai ilyenkor éjjel-nappal ügyeletet tartanak. Állandóan hívható központi számukon fogadják a bejelentéseket, de figyelik az internetet is. Ilyenkor az egyesület mind a nyolc csipleolvasója munkában van. Sajnos sok esetben az adatok nem aktuálisak, úgyhogy további nyomozásra van szükség ahhoz, hogy az állat hazakerüljön.

Vigh Andrea szerint házi kedvencünk elvesztése ellen sokat tehetünk mi magunk is. A legfontosabb, hogy ne hagyjuk magára az állatot! Érezze a közelségünket. Biztonságos zárt helyen tartsuk ilyenkor. Sétáltatáskor csak pórázon vezessük. Hasznos tanács: egy nyakörvre rögzített egyszerű biléta a gazda telefonszámával életmentő lehet. Ezenkívül vannak nyugtató hatású, állatorvos által felírható szerek is. Az egyesület jelenleg negyven kutyát gondoz. A menhely befogadóképessége azonban korlátozott.