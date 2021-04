A fagytól sok liliomfa fehér és lila virága néhány óra alatt barnára hervadt

Parkjainkban, köztereinken, kertjeinkben éppen hogy virágba borultak a liliomfák, a múlt heti fagyos időjárás sok helyen gyorsan véget vetett az áprilisi tündöklésnek. Pár óra alatt barnára hervadtak a fehér és a lila szirmok is. Csak a később nyílók úszták meg egyelőre az áprilisi zimankót.

Miközben a nálunk honos kora tavaszi növényeknek, a hóvirágnak, tőzikének meg sem kottyan egy kis fagy, a hó alatt is vidáman virágoznak, addig számos más kontinensről származó növény egyáltalán nem örül, ha gyors egymásutánban hol nyár, hol tavasz, hol meg tél van.

Az idén a megyeszékhelyen is rövid ideig tartott a liliomfák virágzása. Márpedig több emblematikus idős példány is van belőle köztereinken, de számos régi kert meghatározó tartozékai is ezek a dekoratív cserjék. Az enyhe tavaszi időt követő zimankó szinte megperzselte a magnóliák érzékeny szirmait.

Legrosszabbul azok az egyedek jártak, amelyek már a húsvét előtt kinyíltak. Talán ezért úszták meg, legalábbis eddig, a Gayer park bíborszínű liliomfái. Ezek a szép idős példányok még csak most nyiladoznak. Rosszul jártak viszont a Semmelweis utca fehér magnóliái. Pedig kevés pompázatosabb fasora van Szombathelynek, mint ez, a Vasútállomás és a Pelikán park között húzódó allé. Amúgy sem tart sokáig, amikor április elején virágba borul ez az utca, de most a fagy hamar barnára fonnyasztotta a szirmokat. A Fő tér rózsaszín liliomfája egy kicsit az állandóság jelképe is. A legutóbbi nagy felújításkor, miközben az óriási lánctalpas markolók feltépték a tér betonburkolatát, egyfajta szigetként maradt meg a korábbi parkok maradványaként. A tervezők már akkor is megőrzendő értéknek tartották. A mérete csalóka, mert lassan nő. Kora már jócskán elhagyhatta az ötven évet.

Legalább ilyen nevezetesek a Gagarin utca magnóliái. Az óvoda előkertjéből kinyúlnak az utca fölé, és illatos szirmokkal hintik be az aszfaltot. Vas megye egyébként nevezetes arról is, hogy több kastélyparkunkban igazi matuzsálemnek számító liliomfák nőnek. Az ország legnagyobb példányaiként bozsoki és szelestei magnóliákat tartanak nyilván a dendrológia művelői. A liliomfák egyébként a legősibb zárvatermő növénycsoport tagjai. Azaz még nagyon közel állnak a nyitvatermőkhöz, például a fenyőkhöz. Maga a virág is, ha jól megnézzük, még olyan, mint egy nagy, puha, illatos toboz.

Kiemelt képünkön: Az enyhe tavaszi időt követő fagy szinte megperzselte a magnóliák érzékeny szirmait