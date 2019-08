A falunapok sorából programjával kiemelkedik a magyarszecsődi fesztivál

Az önkormányzat mellett idén két egyesület is gondoskodott a gazdag, színes programsorról, amelyet kínált a nagy hagyományú magyarszecsődi fesztivál. Mert Magyarszecsődön nemcsak az infrastrukturális fejlesztésekre, hanem a közösségépítésre is figyelnek.

Traktorfelvonulás kezdte az ünnepélyes megnyitót a XIII. Magyarszecsődi fesztiválon. Megnyitónak nevezték, pedig jócskán a program közepére időzítették: focicsata és bál volt már pénteken, emlékeztetett a traktorral érkezett kisbíró. Aztán sorolta a további mozgalmas órák programját, köztük a vasárnap „hajnali” 11 órakor tartott istentiszteletet, meg persze ajánlotta a szarvaskendi vendégek szereplését, a zalai néptáncprogramot is és a retró jegyében érkezett fellépőket. Az olykor eleredő eső sem zavarta a magyarszecsődieket és vendégeiket abban, hogy jól érezzék magukat.

Az összefogást bizonyítja, hogy már tizenharmadik, a falunapokat is számolva a tizenhatodik alkalommal szervezték meg a fesztivált – mondta Károlyi Gyula polgármester. Bővült a szervezők köre: az önkormányzat és a Magyarszecsődi Faluszépítő és Kulturális Egyesület mellett bekapcsolódott a Vágtázó Kenu Tábor Egyesület.

– Ez az ünnep, fesztivál, kiemelkedik a falunapok sorából, de a falusi báj is megmaradt benne – méltatta a rendezvényt V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője. Magyarszecsődön elképesztő fejlesztések valósultak meg a parkoktól a most is zajló csatornaépítésig, de kiemelkedő, hogy figyelnek a közösség összetartására – hangsúlyozta. Személyes élményével illusztrálta a falusi karakter lényegét: amikor az unokája rácsodálkozott a csillagos égboltra és fényképen megörökíttette a nagymamájának. Mert ez, a fényszennyezéstől mentes csillagos égbolt, a folyó, a virágos rétek mind kincsek, amelyek a falusi karaktert adják Magyarszecsődnek – azt kívánta, őrizzék meg ezeket.

A természeti kincsek mellett a közösség is a magyarszecsődiek kincse, még akkor is, ha a fiatalok jó részének meg kell tanulnia az online tér helyett a személyes beszélgetéseket – erről beszélt Ferenczi Sándor, a Magyarszecsődi Faluszépítő és Kulturális Egyesület elnöke. Idézte a Károli előtti magyar Biblia-fordítást, abban szerepel az a kifejezés, hogy „gyakorolták a közösséget”. Ezt kívánta a helyieknek és a vendégeiknek a fesztiválon.