A Fekete sereg programjában egymás mellé került a hagyományőrzés és a toborzás

Csörömpölve csaptak össze a páncélos vitézek vasárnap az egykori hadkiegen, ahol a küzdelem napja volt, és a Magyar Honvédség katonákat toborzott.

A küzdőtéren közel negyed tonnák csattogtak, a középkor „tankjai”, ennyit nyom együtt két nehézpáncélos gyalogos, de néha 300 kilogrammot is. Hatalmas erőket mozgatnak meg az összecsapás egy perce alatt – ami számukra fél órának tűnik, annyira kimerítő –, teljes felajzottságban ütik, rúgják egymást, lihegve, fújtatva, verejtékben fürödve pihennek meg a harc után. Átlagosan 100-110 kilogramm egy megtermett harcos, 40-50 kilogrammos a felszerelése. A vitézek egymást is hergelik, de tüzeli őket a közönség lelkesedése is, mondják, ha valaki egyet üt vagy őt megütik, az még inkább felajzza a harci kedvet, a lágyékot leszámítva szabadon csépelhetik egymást, komoly fájdalmakat szenvednek el.

Az egészségügyi szolgálat teljes készenlétben áll a küzdőtér mellett, Ankus Béla, a fekete sereg harcosa – korábban hivatásos katona, aki a szakmai gyakorlatát az Országos Mentőszolgálatnál teljesítette – már szakosodott a kardvágásból adódó sérülésekre. Szemből szúrás nincs, csak oldalcsapások vannak, a vérző sérülés nem gyakori, mert mindenhol páncél van. Egyik harcos megmutatja a kétkezes alabárdostól elszenvedett egykori sérülés nyomát a hátán, a másik a lábán egy fejsze nyomát. Nézni is félelmetes ezeket a vad erőket, amelyek azonban nem kontrollálatlanok, tény, hogy nem egy udvarias lovagi torna, de szabályok azért vannak.

Árvai Zoltán páncélos vitézzel ültében beszélgetünk, hogy addig se fáradjon, a 25 kilogrammos külső páncélján kívül további vaslemezeket visel a ruhájába varrva, keleti páncéljának neve hatanga, a mongol népek használtak ilyet.

A küzdelem napját a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület Hunyadi Mátyás Fekete Serege Hagyományőrző Csoport a Magyar Honvédség toborzásával közösen szervezte. Amint az egyesületi elnöktől, Lasch Béla nyugalmazott alezredestől megtudjuk, a program a küzdősportnak is felfogható bajvívás, hagyományőrzés mellett a honvédség személyzeti fejlesztésének érdekét is szolgálta. A 11. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda állományából Kovács Tibor zászlós tartott előadást az érdeklődőknek. A jelenlegi szolgálatteljesítési formák (hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos) közül kiemelte az újonnan bevezetett ÖTT rendszert, amelynek lényege, hogy minden tevékenység, a kiképzés és a szolgálatteljesítés is helyben történik. A területvédelmi tartalékos katona feladata is a haza védelme, több tudást szerezve a katonai életből, mint ami a civil életben megszerezhető.

A szolgálatok során – amely nem állandó munkavégzést jelent, hanem havonta két napot – a fegyverek ismeretén túl a bajtársiasságról, az egymásra figyelésről is sok tapasztalat szerezhető. Akik intenzívebb kapcsolatot szeretnének a honvédséggel, azoknak ajánlják a szerződéses katonai szolgálatot. A Zrínyi 2026 honvédelmi és haderő-fejlesztési program célja a személyi állomány és a haditechnikai eszközök fejlesztése, az egyéni lőfegyverektől a tankokon, helikoptereken át a repülőgépekig. Fiatalokra és idősebbekre is számítanak 18 és 65 év között, nem akadály, ha valaki nem volt katona. A fiatalok előtt jó továbbtanulási lehetőségek állnak. Például az altisztképzés egyéves tanfolyam keretében indul, havi 185 ezer forintos tandíjjal támogatva, tehát a nulladik perctől rendes fizetésért tanulhat az, aki erre vállalkozik, és a megszerzett tudását a Magyar Honvédség alakulatainál kamatoztathatja.

Marcona zenére vonultak a harcosok, Bondár György, a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület Hunyadi Mátyás Fekete Serege Hagyományőrző csoport vezetője (egyébként önkéntes műveleti tartalékos katona) köszöntötte a résztvevőket és vezette a programot, konferálta a rettenetes összecsapásokat. Harcos amazonok is megjelentek, láncingben ütköztek meg egy előre megtanult harci szituáció koreográfiája szerint. A 19 éves Asztalos Martinát szólítottuk meg, aki hat éve csatlakozott a Fekete Sereghez, miután meglátta egy edzésüket, és úgy megtetszett, hogy azonnal (13 évesen!) beállt közéjük. A történelmi fegyverek tudósai között a 6,5 éves Bihari Hunor – kezében egy Mátyás korabeli pisztollyal – adott tájékoztatást, hogyan kell az elöltöltős puskákat használni. A gyermek hároméves volt, amikor meglátta egy parkban a Fekete Sereget, és addig nem nyughatott, amíg be nem állt közéjük. Ő a legfiatalabb tag, elhozta az apukáját, Bihari Zoltánt is. Azt mondják, sosincs túl korán vagy későn.