A feltaláló – dr. Béres József fia is jelen volt a szombathelyi közönségtalálkozón

A feltaláló című film díszbemutatóját szerdán rendezték Szombathelyen, az Agora Savaria Filmszínházban.

Az életrajzi drámát dr. Béres Józsefről és munkásságáról készítették, rendezője Gyöngyössy Bence, producere pedig Kabay Barna.

A díszbemutatóra olyan sokan voltak kíváncsiak, hogy a film vetítése előtt pár perccel a mozi ajtaja előtt még mindig hosszú sor állt.

A vetítés után a közönség találkozhatott ifj. dr. Béres Józseffel, feleségével, Béres Klárával, Majer Jázminnal, aki a filmben Zsuzsit játszotta, és Oberfrank Pállal, aki az ügyészt alakította az életrajzi drámában. Többek között megtudhattuk azt is, hogy a negatív szereplőkön kívül a legtöbb valóságos személy igazi nevét használták a filmben. A közönségben lévők közül felszólaltak olyanok is, akik ismerték dr. Béres Józsefet személyesen is. Egyikük elmondta, hogy a legtöbb helyszín, amely megjelent a filmben, nagyon hasonlított a valóságos helyszínre.

A díszbemutatón mi is részt vettünk, és megörökítettünk pár pillanatot: