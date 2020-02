A felújítás miatt kihelyezett születésnapi tárlat időalagútba vezet a Savaria Múzeumban

Szombathely A február 20-án 35 éve átadott Szombathelyi Képtár éppen zárva tart: az épület megérett a felújításra. A születésnapi kiállítás azonban nem maradt el: a képtár 35 évét 35 alkotás foglalja össze Művészek, stílusok, események címmel a Savaria Múzeumban berendezett keskeny, alkalmi időalagútban. A válogatás dr. Gálig Zoltán művészettörténész munkája. Látszik-e a fény?

A 35 év – 35 műalkotás a képtári gyűjteményből koncepció semmiképpen nem légből kapott, de most különös aktualitással is bír: dr. Gálig Zoltán művészettörténész – aki a megnyitás pillanatától a képtár munkatársa volt, most már nyugdíjba vonult – informatív, de személyes hangvételű, vagyis „szubjektív lexikont” állított össze a 35. évfordulóra: az alkalmi tárlaton látható alkotások és az alkotásokhoz mellékelt „szócikkek” teszik ki a hamarosan megjelenő kötet anyagát. Ha valaki, akkor Gálig Zoltán kívülről-belülről – és a kezdetektől mostanáig – ismeri a képtári gyűjteményt.

Sokan vagyunk a Savaria Múzeum folyosóján: a tágas, nagy lélegzetű lépcsőről ezúttal alkalmi kiállítótérbe vezet az út. A belépőt Verebics Katalin K szeme című 2017-es képe állítja meg. K szeme – a titokzatos K legyen most maga a képtár. A képhez mellékelt szócikk ezúttal rövid: csak annyit közöl, hogy a múzeumi legenda szerint a képen szereplő(k) tekintete követi a látogatót, bármerre lép. Így indulhatunk el: a képtár tekintetében. Csapláros Andrea, a múzeumi szervezet (mint tudjuk, ide tartozik már a képtár is) igazgatója Czenki Zsuzsanna általános igazgatóhelyettes által küldi üdvözletét, a szintén kényszerűségből távol maradó Cebula Anna művészettörténész, képtárvezető gondolatait Tanai Ibolya olvassa fel. Itt hangzanak el az elismétlésre mindig érdemes alapvetések, miszerint a kezdeti Derkovits-Dési Huber-vonal után az Európai Iskola és a neoavantgárd került az eredendően is kortárs gyűjteménynek épült Szombathelyi Képtár érdeklődésének középpontjába, jelentős életműveket, életműrészleteket is őriznek itt (Bartha László, Szántó Piroska, Kassák stb.). Miközben az épület állapota óhatatlanul romlott, a képtári gyűjtemény fejlődött (bár a műtárgyvásárlás nem egyszerű).

A szombathelyi gyűjtemény most 6400 művet számlál, 1988 óta van jelen a textil a gyűjtőkörben az itt megrendezett textilbiennálékkal, aztán -triennálékkal. A gyűjtemény mintegy 2500 textilmunkát őriz.

A képtárügy elindítása 1976-ban Gonda György (akkor megyei tanácselnök) nevéhez kötődik, 1979 novemberében volt az alapkőletétel, 1985 februárjában a megnyitó. Az épület tervezője az Ybl-díjas Mátis Lajos. (A Weöres Sándor Színház nyitóelőadása a humor eszközeivel idézi fel a korszakos döntést: képtár vagy színház? Színház vagy képtár? Aztán lett Szombathelynek saját, önálló színháza is.)

A 36. születésnapot a remények szerint jövőre már újra a képtárban ünnepelheti meg a közönség. Ez a mostani kiállítás pedig legyen – amint Czenki Zsuzsanna fogalmaz – kuriózum (és emlékeztető). Nézzünk hát be az időalagútba, ahol K szeme nemcsak a látogatókat kíséri, hanem az alkotásokat is: Maurer Dóra Kalevala című 1974-es munkáján (zsírkréta, papír) a szavakat tettekké formáló Vejnemöjnen nevének betűi hullanak alá a finn testvér­eposzból. Valahogy így kell talán összerakni a képtári gyűjtemény történetét is. Bálint Endre Zsennyei triptichonja 1970-ból való. Vértesi Péter jegyzi az 1972-es Gravitációt. Nagy Judittól a Gobelin (1980) piros betűkkel adja hírül, hogy a „szövés életmód”. A sarokban Dési Huber-szitanyomatok: „A IV. rend”; a munkásoké. Szuly Angéla Akt kertben című 1929-es festménye arra is utal, hogy Gálig Zoltán sokat tett a 20. századi nőművészek felfedezésért, „rehabilitációjáért”. Mindeközben a tárlaton fölsejlenek egy még meg nem rendezett ikontárlat körvonalai. Van néhány posztamens is: kisplasztikákkal, böngészni való cédulákkal.

A Savaria Múzeumban március 29-éig látogatható kiállítás záróeseménye lesz a könyvbemutató: a kiállított alkotásokat Gálig Zoltán szubjektív képtári lexikonában haza is lehet vinni.