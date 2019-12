A festő, aki szereti a művészetet – Répcelakon nyílt kiállítása

Gyárfás Viktória festő és grafikus szerdán nyílt kiállítása január 3-ig tekinthető meg a Répce Galériában.

Gyárfás Viktória festő és grafikusnak nyílt kiállítása a Répce Galériában szerdán. A tárlatot a most kiállító művész egykori tanára, Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész nyitotta meg. Hangsúlyozta, ma már nem olyan könnyű eldönteni egy-egy galériában található kiállított képről, műtárgyról, hogy az valójában művészet-e, de Gyárfás Viktória festményei esetében ez nem kérdés. Ez a kérdés fel sem merül. Első látásra is szembetűnik, hogy Viktória szereti a festészetet, a természetet, az embert – és magát a művészetet is.

A kiállított képek harmada önarckép, az alkotások közül pedig kiemelkedik a nagyapja citerázását megörökítő zsánerkép. A Répce Galéria 172. kiállítása január 3-áig tekinthető meg.