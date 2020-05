A fiatalok is éltetik a hagyományt – Nyüzsög az élet Szakonyfaluban

A Szlovén Rába-vidék magyarok, szlovének és romák által lakott zsákfalujában „békeidőben” nyüzsög az élet, sok a közösségi rendezvény, sikeresen működnek együtt az egyes szervezetek.

A háromtagú szlovén nemzetiségi önkormányzat munkáját egy fiatal hölgy, Bugán Lilla fogja össze. Elmondja, hogy a csaknem négyszáz lelkes település lakosságának mintegy fele tartozik a szlovén kisebbséghez, és sok a vegyes házasság is. Ő maga még a dédi és a nagymama közelségében nőtt fel, így szinte beleivódott a helyi nyelvváltozat. Ma a családokban már nem általános a szlovén nyelv használata – szerencsére az óvodákban és iskolákban van lehetőség ennek pótlására, bár ott már az irodalmi nyelvvel ismerkednek a gyerekek.

Szerencsére az anyanyelvet továbbéltető hagyományőrzés és a hitélet még minden korosztálynak szívügye. A hetvenes években alakult néptánccsoport egy idő múlva megszűnt, de 1997-ben újraindították a helyi fiatalok. A Magyarországi Szlovének Szövetsége égisze alatt működnek, és műsoraikkal nemcsak a környéken és a Muravidéken, hanem Budapesten, a Balatonnál, sőt Horvátországban és Olaszországban is bemutatkoztak már. Harmonikakísérőjük, Boris Velner két évtizede Szlovéniából jár a próbákra, akárcsak a koreográfus, Dragica Kolarics. A csoport helyi mentora, vezetője Illés József. Az együttes repertoárján a Rába-vidéki táncok mellett megtalálhatók az anyaországi Muravidék táncai is. A költségek – ruhák, fellépések – fedezéséből nemcsak a nemzetiségi, hanem a községi önkormányzat is részt vállal. Egyébként is, ha a falura valami közös megmérettetés, nagyobb rendezvény vár, mindenkire lehet számítani, legyen akár az önkéntes tűzoltó vagy a Faluszépítő Egyesület tagja. A szervezetek között sok a személyes átfedés.

A szakonyfalui szlovének évét négy-öt nagyszabású saját rendezvény foglalja keretbe, amit kiegészítenek a szövetség által szervezett programok, egyházi zarándoklatok és más kisebb események. Februárban a szlovén kultúra megünneplésével kezdődik az év, amikor mindig elhangzik egy Preseren-költemény, emellett számos helyi és szlovéniai művészeti csoport színpadra lép.

A következő közösségi alkalom a májusfa állítása és kitáncolása lenne, amit az idén sajnos nem tudtak megtartani. Ha közösségi fa nincs is, egy-egy udvarban azért felállították a tavasz és a szerelem jelképét.

Az idén minden bizonnyal elmarad a népszerű nyári attrakció, a parasztolimpia is. Ilyenkor a helyben szerveződő csapatok tradicionális népi tevékenységekben: bálagörge­tésben, gumicsizma-hajításban mérik össze képességeiket. A sorversenyeket népviseletes felvonulás, nótázás szokta kiegészíteni. Az évet decemberben az adventi koszorú készítése zárja, amelyre virágkötőt is meghívnak, és közösségben alkotják meg a családok ünnepi dekorációját.

Fontos részét képezik a falu életének az egyházi zarándoklatok. Hol egy szlovéniai, hol egy magyarországi ismert helyet keresnek fel az emberek minden évben, legutóbb például a Ljubljanához közeli Brezje volt az úti céljuk. Augusztusban csatlakoznak a Markovciból induló Egy Úton zarándoklathoz, szeptemberben pedig a Fénykereszt-évforduló megünnepléséhez. Természetesen az ilyen alkalmakon nem különül el, hogy ki szlovén, ki nem. Lilla tapasztalatai szerint aki itt él, az egy pár szót mind ismer a kisebbség nyelvéből. Az önkormányzat elnöke reménykedik benne, hogy még az ősszel az idén is sikerül egy kisebb kirándulást tenniük.

Ahogy ez már a szlovénség körében elfogadott, időről időre minden falu, így Szakonyfalu is helyszínéül szolgál a MSZSZ hagyományőrző rendezvényeinek.

A tavalyi évben például a falu kapta meg a magyarországi szlovének jelentős központi programja, a Rába-vidéki rönkhúzás szervezési jogát és ezzel feladatát. Ennek az előkészítésében nemcsak a település apraja-nagyja, hanem a szomszédos szlovén falvak, és a határon túli szomszédok is aktívan részt vettek. A jól megszervezett program messze vitte Szakonyfalu hírét.

Bugán Lillát most az édesanyai teendők foglalják le, de a szervezőmunkából elektronikusan ki tudja venni a részét. Az ötletelésben és a szervezésben most is nagy segítségére van két munkatársa, Nemes László és Illés József. Elárulja: ő maga is vegyes házasságban él, de októberben született kisfiának már szlovén mondókákat mond, és az a terve, hogy nemzetiségi óvodába íratja majd.