A fogyatékkal élőket is segítik Vas megyében

Nemcsak az időseknek, hanem az otthonukban lakó, valamilyen fogyatékossággal élő embereknek is meg kell kapniuk a járvány idején a szükséges információkat és segítséget.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma intézkedési tervben fogalmazta meg azokat a feladatokat, amelyek a társadalomra, ezen belül is az önkormányzatokra és az érdekvédelmi szervezetekre hárulnak ez ügyben. Ennek legfontosabb része természetesen az otthonukban egyedül maradt fogyatékos személyek felderítése, illetve szükségleteik kielégítése. Az intézkedési tervben foglaltak megismertetésére Vas megyében a Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete vállalkozott.

Oláh Jánosné, az egyesület elnöke a megye valamennyi polgármesterének megküldte az intézkedési terv szövegét. Csatolt levelében kérte, hogy minden önkormányzat jelöljön ki egy kapcsolattartó személyt, illetve egy telefonszámot, így lehetővé téve, hogy a rászorulók, illetve családtagjaik számára könnyen elérhető legyen a segítség. Egyben kérte a településvezetőket, hogy a veszélyhelyzet alatt tartsanak kapcsolatot az egyesülettel, illetve hogy intézkedéseikről adjanak tájékoztatást.

A megkeresésre az önkormányzatok változó aktivitással reagáltak: sokuk megnyugtató intézkedésekről számolt be, míg mások még nem válaszoltak. Kőszeg például egy vonalas és egy mobil telefonszámot is megadott. Emellett tudatták: hirdetményt tettek közzé a város honlapján, felhívva a lakosság figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek oda a környezetükben levő fogyatékkal élőkre, adják meg nekik az önkormányzat által üzemeltetett elérhetőségeket.

Bük városa a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ vezetőjéhez rendelte a feladatot, aki a családsegítő szolgálat munkatársaival együtt gondoskodik az otthonukban rekedt fogyatékkal élőkről. Gencsapátiban az Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény részletes felmérést készített az érintettek köréről, tájékoztatta őket a szolgáltatásról. Lukácsházán, Gyöngyösfalun, Döröskén, Vasalján és Iváncon sem kell aggódniuk a magányos betegeknek.

Szombathelyen úgy tűnik, több csatornán is folyik a segítségnyújtás. A fogyatékkal élők hívhatják ugyanazt a számot, mint az idős koruk miatt rászorulók (94/505-429), ugyanakkor dr. Károlyi Ákos jegyző a szociális iroda 94/520-149-es számát is jó szívvel ajánlja. Segítettek például a Parkinson-kórban és más betegségekben is szenvedő, mozgásában korlátozott Baranyainé Nagy Anitának, akinek férje is súlyos beteg.

Az intézkedési terv becslése szerint csaknem egymillió honfitársunk él valamilyen fogyatékossággal, rájuk különösen vigyáznunk kell. A vasi egyesület vezetője, amellett, hogy elégedett az intézkedéssel, hozzáteszi: a visszajelzések szerint az önmagukat ellátni képtelen embertársainkról szerencsére túlnyomó többségben a család, a rokonság gondoskodik Vas megyében.