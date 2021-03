A földeken nincs home office – Bemosó csapadékból a hiány, kártevőkből a túlkínálat a jellemző

A hideggel nem volt gond idén, inkább az enyhe tél miatt elszaporodott kártevőkből van sok.

Alig több mint három hete, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vasi elnökétől, dr. Pusztavámi Mártontól kértünk egy téli mezőgazdasági helyzetjelentést, ezúttal pedig egy fiatal gazdát, Németh Balázst kérdezzük arról, hogy vészelték át a múltkori nagy hideget a növények.

– Mivel ősszel időben sikerült elvetnünk a repcét és a kalászosokat is, így a pár hétig tartó nagy hideg a már kellőképpen megerősödött növényeknek nem okozott gondot – mondja Balázs. Az elkövetkező néhány napban is várhatók még hajnali fagyok. De dacára a múlt héten tapasztalható tavaszi időjárásnak, nem igazán indult még meg a vegetáció, ezért aztán nem kell tartani a hidegtől ezúttal sem. Amennyiben két hét múlva jönne egy nagyobb hidegbetörés, az persze már baj lenne, de azt meg talán megúszszuk – mondja bizakodva a gazda. Mint megtudjuk, a földek nedvességtartalma is rendben van, és az intenzív vadászatnak köszönhetően a vadkár sem volt az idén jelentős.

Az egyik probléma, hogy egy hete szórták ki a földekre a nitrogénműtrágyát, a bemosó csapadék azonban csak nem akar megérkezni azóta sem, pedig a nagykönyv szerint legalább tíz milliméternyi eső kellene, de talán a hétvége felé meglesz ez is. A másik probléma, hogy összességében egy enyhe télen vagyunk túl – az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint az átlagnál 2,5 Celsius-fokkal volt melegebb, amivel az 1901 óta megfigyelt legenyhébb telek rangsorában a mostani a nyolcadik helyre került – ezért aztán kártevőkből is bőven akad, a repcét múlt héten, kedden már a repceszár-ormányos ellen permetezni is kellett.

Balázs az édesapjával, Németh Imrével gazdálkodik valamivel több mint kétszáz hektáron, amiből száz hektáron őszi árpát, nyolcvan hektáron repcét vetettek, a maradékon pedig szója lesz majd. A Rádóckölked és Egyházasrádóc között elterülő, részben saját, részben bérelt földeken a permetezést, a vetést és az aratást bérmunkában végeztetik, a talajmunka és minden egyéb viszont az ő dolguk.

Azok, akik nem a mezőgazdaságból élnek, hajlamosak azt gondolni, hogy télen a gazdáknak járványtól függetlenül home office van, de ez egyáltalán nincs így. Az elmúlt, de még a mostani időszak is jellemzően a gépek karbantartásáról szól. Nemcsak a régi gépekkel van mit csinálni, a tavaly beszerzett, vadonatúj traktoron is számos, meghatározott üzemóra után jelentkező tennivaló akad. Ilyenkor van idő az árkok rendbetételére is, amire nagy szükség van, hiszen ha nincs szabad lefolyása a víznek, könnyen alakulnak ki belvizes területek, különösen egy olyan csapadékos ősz után, mint a tavalyi volt. És persze időt kell hagyni az adminisztrációra is, amiből mindig bőven akad.

Balázzsal a gazdaság mellett elterülő csaknem 40 hektáros repceföldre is kilátogatunk, ahol a növények fejlett gyökerei mellett az elmaradt eső miatt a talajfelszínen maradt műtrágyadarabkákat is szemügyre vehetjük. Miközben a határt kémleljük, szót ejtünk a földművelés technológiájáról is. Kiderül, Némethék már jó tíz éve nem szántanak, vagyis nem forgatják meg a talajt, csak lazítják, keverik, így őrzik meg annak humusz- és víztartalmát. Megtudjuk azt is, miért marad ki náluk hosszú évek óta a búza és a kukorica a vetésforgóból.

– Utóbbival az volt a baj, hogy a szárítási és szállítási költségek elvitték a haszon nagy részét, a búzáért pedig hiába adtak jó árat, míg árpából 9-10 tonna is terem hektáronként, búzából jó, ha hét-nyolc tonna – magyarázza Balázs, aki 2006 óta dolgozik a gazdaságban, és 2012 óta már az irányítás is az ő kezében van.

Kiemelt képünkön: Németh Balázstól megtudtuk, az idén a földeken a vadkár sem volt jelentős