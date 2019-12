A fölső szintje már majdnem kész az egykori fogadóépületnek

Az alsó szinten még a falak végleges kialakítása folyik, a fölső szint viszont bútorokra vár: határidőre, néhány hét múlva készre jelentik a revitalizált egykori fogadóépületet Jánosháza központjában.

– A lépcső még fedést, faborítást kap – mutatta az emeletre vezető feljárót Kiss András polgármester az egykori fogadóépületben. Gőzerővel folyik a belső átépítés, a fölső szint már jóformán berendezésre vár csak. Zajlik az egyeztetés a helyi civil szervezetekkel, hiszen ők lakják majd be az épületet. Van olyan szervezet, amely az éves önkormányzati támogatást a helyisége berendezésére fordítja – mondta el Kiss András.

Bérleti díjat nem kér az önkormányzat az egyesületektől, azonban a rezsiköltségen osztozniuk kell, ennek csökkentésében viszont nagy segítség lesz a napelemrendszer, ami az áramellátást segíti. Az alsó szinten meghagyták a régi boltíveket. Az új ablakok már itt is a helyükre kerültek. A melléképület is kész: azt az önkormányzat tárolóegységnek használja a jövőben is. A parkolóban is elkészült a burkolás, azonban az elektromos töltőállomásnak egyelőre a helye látszik. Januárra tervezik az ünnepélyes átadót.