A forróság fokozódik Vas megyében – A nagy hőségben a felfrissülésre még várni kell

Vasárnapig több állomáson is vizet osztanak a vasúttársa­ságok, és Szombathely Fő terén is vízzel harcolnak a hőség ellen.

A héten még marad az átlagosnál melegebb idő, a legforróbb napra szombaton kell készülnünk. Legkorábban hétfőn várható némi felfrissülés, akkor kissé megerősödik a szél, és elszórtan rövid ideig tartó, kis területet érintő záporok, zivatarok is kialakulhatnak, és a hőmérséklet is visszaesik pár fokkal – tudtuk meg Pétervári Tibortól, az OMSZ szombathelyi észlelőjétől.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ arra kéri a lakosokat, hogy a hőségriasztás ideje alatt különösen ügyeljen mindenki a fokozott folyadékbevitelre. Ajánlásuk szerint kerülni kell a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását. A leégés ellen védekezni leghatékonyabban naptejjel és világos, jól szellőző bő ruházattal lehet, 11 és 15 óra között igyekezzünk árnyékban tartózkodni, kerüljük a tűző napot.

A déli órákban a vízparton pihenők is kerüljék a napozást, valamint ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel. A tartós hőség miatt az egészséges szervezetet is extrém igénybevétel éri. A szív- és a keringési betegségben szenvedőkön túl ilyenkor bárkinél előfordulhatnak egészségügyi panaszok. Akik a hőség ellenére gépjárműbe kényszerülnek, fokozott óvatossággal vezessenek, hiszen a koncentrációt negatívan befolyásolhatja a meleg. Fontos, hogy még néhány percre se hagyják a gyermekeket, házi kedvenceket a parkoló autóban.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a hőségriasztás alatt is folytatja a közutakon zajló munkákat, amelyek miatt elsősorban a gyorsforgalmi utakon várható torlódás, ám ezek egyike sem érinti Vas megyét, hogy pontosan hol kell számítani fennakadásokra, arról az Útinform.hu ad tájékoztatást. A szakemberek arra kérik az autósokat, hogy megfelelően felkészített gépjárművekkel és tele üzemanyagtartállyal keljenek útra. Indulás előtt ellenőrizzék az akkumulátor állapotát is, töltsék fel telefonjukat, illetve gondoskodjanak az elegendő mennyiségű innivalóról és ételről.

Szombathelyen, a Fő téren a Vasivíz tegnap délután felállította a szokásos párakaput, és vasárnapig egy pohár vízre is megvendégelnek minden arra járót. A társaság kommunikációs referensétől, Handler Andrástól megtudtuk, a víz­osztáskor napi kétszáz liter víz fogy. A hőségben a vasút­társaságok is igyekeznek segíteni az utazókat. A MÁV Budapesten a Keleti, a Nyugati és a Déli pályaudvaron, vidéken 15 város állomásán – köztük Celldömölkön – oszt vizet a vonatra várakozóknak. A vízosztás mellett azt ígérik, hogy karbantartáskor különös figyelmet fordítanak a vasúti kocsik légkondicionáló berendezéseire. A nagyobb állomásokon, Sopronban és Szombathelyen osztanak ásványvizet az utasoknak a GYSEV Zrt. munkatársai is.