A fűnyíró elvet alkalmazza a szombathelyi városvezetés a költségvetés tervezésénél

A kultúra és a sport lehet a két legnagyobb áldozata az idei önkormányzati megszorításoknak Szombathelyen. Értesüléseink szerint előbbire mintegy egymilliárd forinttal, míg utóbbira mintegy 660 millióval jutna kevesebb 2021-ben.

Birtokunkba került az önkormányzat ez évi költségvetésének rendelettervezete. Ebből kiolvasható, hogy 2021-ben az államtól „csak” működési célra majdnem 9 milliárd 650 millió forint támogatást vár az önkormányzat. Ebben információink szerint szerepel az a 3,6 milliárd forint is, amit szabad felhasználású forrásként kért Nemény András a pénzügyminisztertől. A táblákból az is látszik, hogy az év két legnagyobb vesztese a kulturális és a sport ágazat lehet.

A kulturális ágazatnál összes­ségében (a tervezett össze­vonás miatt a médiaközponttal együtt) akár egymilliárd forinttal kevesebb önkormányzati támogatásra számíthatnak az érintettek. A sportnál ugyancsak drasztikus az önkormányzati elvonás terve: harmadára eshet vissza a támogatás mértéke a jelenlegi elképzelések szerint. A fűnyíró elv szinte valamennyi szombathelyi sportegyesületet érinti függetlenül attól, hogy mióta és milyen eredményekkel dolgozik a város hírnevének öregbítéséért. A legtöbb sportegyesület költségvetési során a mostani tervezetben nulla (!) forint önkormányzati forrást jelöltek. Kivétel a Falco KC Kft. esetében, amelynél 180 milliós összeg szerepel. Az elvonás mértéke meghaladhatja a 660 millió forintot a tervezet szerint, ami alapjaiban rázhatja meg Szombathely sportéletét.

Az is látszik, hogy míg a tömegközlekedés eddig 400 millió forintba került, addig 2021-ben ennek finanszírozása elérheti az egymilliárd forintot.

Már több hete szólnak arról a városházi hírek, hogy a járványhelyzet miatti gazdasági visszaesés és a „kormányzati elvonások” miatt rendkívül nehéz helyzetbe került a szombathelyi önkormányzat. A napokban Horváth Attila költségvetésért felelős alpolgármester tájékoztatta arról az oladi lakókat, hogy bár városvezetőként ő felel az önkormányzat költségvetéséért, idén sem újulhat meg a Kodály Zoltán utca. Kedden Nemény András polgármester osztott meg videóbejegyzést arról, hogy mennyi pénzt „vont el a kormány” az önkormányzattól. Azt, hogy a gazdasági visszaesésből származó adóbevétel-csökkenést miért tekinti a városvezetés kormányzati elvonásként, egyelőre nem tudjuk. Mindenesetre nyilvánosságra hozták azt a levelet, amit a polgármester Varga Mihály pénzügyminiszter részére küldött.

A városvezetői tájékozta­tókból az ugyanis rendre kimarad, hogy Szombathely számos önkormányzati feladat ellátásához és a fejlesztések megvalósításához az államháztartáson belülről ko­moly forrást kap. 2020-ban így 7 milliárd 784 millió 831 ezer forint támogatás jutott az önkormányzatnak a központi költségvetésből. Ebből működési célra több mint ötmilliárd forintot használhatott fel a baloldali városvezetés.

A költségvetés-tervezetről megkérdeztük Illés Károlyt, a Fidesz–KDNP frakciójának vezetőjét, aki úgy nyilatkozott: – Az előterjesztésből is már látszik, a magasabb kormánytámogatás kompenzálja az önkormányzatot a magasabb szolidaritási adó tekintetében. Ne felejtsük el, hogy 2010 és 2019 között megduplázódott Szombathely iparűzésiadó-bevétele, az most 4,5 milliárd forinttal több, mint 2010-ben. Emellett most is zajlanak olyan gazdasági fejlesztések, amelyeket még az előző önkormányzati ciklusban kezdtek el, ezekből ugyancsak gyarapodhat idővel a város bevétele. A járványhelyzet miatti visszaesés átmeneti, amit helyi szinten is kezelni kellene – emelte ki Illés Károly, hozzátéve, hogy 2011-ben, amikor a városnak 18 milliárd forint hitele is volt, a Fidesz–KDNP-frakció a nehézségek ellenére is működtette a várost, és a nem kötelező feladatok ellátására is jutott önkormányzati forrás.

A táblázatokból az is látszik, hogy számos terület – így a civil szervezetek – dotálását is a kormányzati támogatástól tenné függővé a baloldali városvezetés.