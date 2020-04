A füst nem ártalmas, de igen kellemetlen

A szerdán este kigyulladt szeméttelepen még tegnap is folytak az oltási munkálatok, és az izzó zöldhulladék füstölése sok bosszúságot okozott a közelben lakóknak. A szakemberek szerint a füst szerencsére csak kellemetlen, egészségkárosodással senkinek nem kell számolnia.

A területen csütörtökön a SZOVA gépei és a szombathelyi hivatásos, illetve önkéntes tűzoltók is dolgoztak még. Az utómunkálatok során az izzó hulladékot munkagépekkel szétterítették, locsolták, majd földdel beterítették. Délelőtt több olvasónktól is kaptunk olyan fotókat, amelyeken a Kisz lakótelep füstbe burkolózott magasházai láthatók. Azt írták: az itt lakók életét nagyon megnehezíti a füst, a zárt ajtók, ablakok kereteinél is beszivárog, rongyokkal tömik a hézagokat. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Mobil Laborja a tűz kigyulladása óta folyamatosan levegőminőségi vizsgálatokat végzett a város több pontján, de a mért adatok szerint a káros anyagok koncentrációja sehol sem érte el az egészségügyi határértéket.

Tegnap délutánra, mivel felszálló légmozgások kerültek túlsúlyba, leálltak a mérésekkel, de nem zárható ki, hogy amennyiben a füstölés nem szűnik meg, és a füst leereszkedik, ma megint riasztani fogják őket. – Monitorozzuk, hogy a levegő szénmonoxid-, kéndioxid-, nitrogén-oxid-, széndioxid-, oxigénösszetétele mennyiben tér el az átlagos alapértéktől – tájékoztatott Farkas János tűzoltó alezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság iparbiztonsági főfelügyelője.

– Több városrészben végeztünk méréseket annak megfelelően, hogy a szél épp merre vitte a füstöt. A tűzoltókkal együtt lakossági bejelentéseknek is nyomába eredtünk. A reggeli órákban, amikor a füst lecsapódott, kézi műszerrel lépcsőházakban is végeztünk méréseket. De szerencsére sehol nem mértünk olyan adatot, ami meghaladta volna az egészségre ártalmas mértéket. A szakember elmondta: egészségre veszélyes menynyiségű vegyi anyag jelenléte esetén szükségessé válhat akár a lakosság kimenekítése is, füst miatt azonban Vas megyében erre még nem volt példa.

Köhögést, légúti irritációt okozhat a belégzése

Dr. Petz Zsuzsanna tüdőgyógyász szakorvos szerint az allergiás, asztmás betegeknél légúti irritációt, köhögést okozhat a füst belélegzése, mivel az ő hörgőjük, nyálkahártyájuk sokkal érzékenyebb. A lakásba való elzárkózással, gyakoribb inhalálóspray-használattal át tudják vészelni ezt a pár napot, tartós állapotromlással nem kell számolniuk. Ha a szél elfújja, vagy az eső lemossa a füstöt, meg fognak könnyebbülni. Hozzátette: emiatt egyetlen beteg sem jelentkezett a rendelőjében, sokkal nagyobb gondot jelent az allergiásoknak a szokásosnál korábbi pollenszórás.

Lehet-e a tűzesetnek és a füstszennyezésnek környezetvédelmi hatósági következménye? A kérdést Bencsics Attilának, a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya vezetőjének tettük fel. Megtudtuk: „A levegő védelméről szóló kormányrendelet tiltja a hulladék nyílt téri égetését. Ha a tűzesettel összefüggésben a felelősség megállapítható lesz, a környezetvédelmi hatóság hivatalból eljárást indít, és a jogszabály megszegése miatt az eset körülményeit figyelembe véve szankcionál.” A Szova Nonprofi t Zrt.-nek is feltettük kérdéseinket egyebek közt a kár nagyságáról és arról, hogy indítanak-e a tűzeset miatt belső vizsgálatot, de lapzártánkig nem kaptuk meg a társaság válaszát.