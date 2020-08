A gyermeknek meg kell tanulnia, hogy a teste egyedül az övé

Mit tehetünk szülőként, hogy a gyermekünk ne váljon szexuális zaklatás elszenvedőjévé? Hogyan tanítsuk meg felismerni a határt jó és rossz érintés között? Szexuális zaklatással, erőszakkal foglalkozó szakemberek több módszert is javasolnak arra, hogyan húzzák meg a határokat a gyermekek. Ilyen fontos módszer az Európai Tanács által kidolgozott „fehérneműszabály”.

Veszélyben vannak a gyerekeink, ha róluk készült fotókat osztunk meg a közösségi oldalakon. További muníciót adunk a rossz szándékkal közelítő, a gyerekeket a virtuális világban molesztáló nethasználóknak azzal, ha a feltöltött fénykép mellé további mondatokat, információt fűzünk – mondta legutóbb Vörös Orsolya, a Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda pszichológusa. A források szerint öt gyerekből egy szexuális zaklatás áldozatává válik. Hogyan készítsük fel, tegyük tudatossá, testtudatossá is a gyerekeket, hogy megelőzzük a bajt? – erről is kérdeztük.

Hat-hét éves korukban már erőteljesen öntudatukra ébrednek a gyerekek, kapcsolódási pontként a kortársak, barátok is meghatározók. A felnőttek felelőssége a szexuális zaklatás/az abúzus megelőzése, azt nem háríthatjuk át a gyermekre! Másrészt, ha addig nem tanítjuk meg őket, mire figyeljenek, hogyan óvják a határaikat, utána nehéz velük megértetni, anélkül, hogy erőteljesen lázadnának, és ez akár elviselhetetlen családi feszültséget keltene – mondja a pszichológus. Ezért azt ajánlja, hogy már az egészen kicsi gyerekeknek tanítsuk meg: ők rendelkeznek a testük felett.

Mit jelent a fehérneműszabály?

Egyszerű: a gyermeket nem szabad megérinteni másoknak a test olyan részein, amelyeket általában alsóruházat takar. És nekik sem szabad megérinteniük másokat ezeken a területeken. A testüket tehát az engedélyük nélkül nem érintheti meg senki – a szülők sem, ahogy a tanár, az edző vagy az óvodai gondozó sem. Azokhoz a testrészeikhez pedig, amelyeket bugyi, trikó, azaz fehérnemű fed, csak az érhet hozzá, akinek a gyermek megengedi. Arra az esetre, ha mégsem így alakulna: tanítsuk meg nekik, hogy határozottan mondjanak nemet, lépjenek ki az adott helyzetből. Ha pedig ez nem sikerült, mindenképpen meséljék el a szüleiknek, hogy mi történt.

A szakemberek szerint mindig így kell tenni.

Akkor is, ha meg kell törölni a gyerek popsiját, akkor is, ha kullancsot keresünk, vagy ha bárányhimlő-kiütéseket kenünk be. E szabályok révén tanulja meg, hogy hol vannak a testének azok a határai, amelyekért ő a felelős, és hogy a testéhez kapcsolódó döntéseket ő hozza meg. Ha kedves gesztusról van szó – puszi, ölelés, simogatás a szüleitől, rokonaitól –, akkor is mondhatja azt, hogy nem szeretné.

Lényeges, hogy értessük meg velük szülőként, hogy ha valamit egy kicsit is kényelmetlennek éreznek, arra bármikor nemet mondhatnak!

A gyerekeknek tudniuk kell különbséget tenni jó és rossz érintés között is. Senki sem nézheti vagy érintheti meg az intim testrészeiket, és arra sem kérheti őket senki, hogy ők nézzenek/érintsenek meg ott mást. A határvonal élesen meghúzható, ez a fehérnemű. (Az orvosnak is nem engedélyt, de legalább tájékoztatást kell adnia minden érintés előtt, hogy mi fog történni, éreztetni, hogy a kezelés együttműködésben történik. Ezzel is visszaélhetnek a szexuális zaklatók, mondván: én is „csak úgy érek hozzád/vizs­gállak meg, mint a doktor bácsi” vagy „Játsszuk azt, hogy most én leszek a doktor bácsi, és azt csinálom veled, amit ő”.)

Vannak jó és rossz titkok. A jó titok bizsergető, a rossz kellemetlen, az elől legszívesebben elbújna az ember – tesz különbséget Vörös Orsolya. A jó titkok semmi bajt nem okoznak, ha az ember megőrzi őket, például, ha ajándékozásról van szó. A rossz titkokat viszont – amivel a molesztálók gyakran zsarolnak: „legyen ez a mi kis titkunk” – nem szabad elhallgatni. Igazi trauma, ha egyedül marad a gyermek azzal, ami történt vele.

A „bugyiszabályokat” nem elég egyszer elmondani. Be kell építeni a mindennapokba, sőt érdemes minél többet beszélgetni róluk, a nyitott légkör a megelőzés alapja lehet. Lényeges még, hogy a gyerek környezetében lévő felnőttek is ismerjék és alkalmazzák őket.

Tekintsük partnernek a gyereket, finoman, de határozottan fogalmazzunk, mondjunk véleményt, gyakoroljunk kontrollt.

Ébresszük rá arra is: amelyik kortársának mindent megengednek a szülei, arra lehet, hogy nem figyelnek eléggé. Ha adott a támogató családi háttér, ha érzelmileg stabil egy gyerek, és bármilyen problémával, szokatlan jelenséggel is megkeresheti a szüleit, jóval kisebb az esélye, hogy pedofilok háló­jába kerül (és, hogy állandó lázadással később az alkoholt, drogokat válassza).