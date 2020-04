A halakkal együtt a halőrök is megjelentek hétvégén a vasi vizeken

Négy esetben eljárást indítottak szabálysértés, illetve jogosulatlan horgászat miatt.

A kormányzati támogatással a megyébe érkezett több mint 22 tonna ponty megmozgatta a megye horgászait. Erre a halőrök és az őket segítő rendőrjárőrök is felkészültek, és vasárnap valamennyi, az állami haltelepítésben érintett vízterületen megjelentek. Az ellen őrzés tapasztalatairól Puskás Norbert, a szövetség ügyvezető elnöke számolt be, aki elmondta, mindenkinek kötelessége a horgászat megkezdése előtt tájékozódni az adott vízterületre vonatkozó részletes szabályokról. A többség így is tett, azonban akadtak olyanok, akik mindezt elmulasztották, ezért összefoglalta, mi mindenre kell figyelni.

A veszélyhelyzet ellenére horgászni kizárólag érvényes állami horgászjegy, turista horgászjegy és az adott vízterületre érvényes területi jegy birtokában lehet. – A halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott horgászrend alapján szövetségünk vizein pontyból – az országos horgászrendtől szigorúbb korlátozás alapján – kettő tartható meg. A fogási napló vezetése során a horgászat napjának, az adott vízterület nevének és víztérkódjának bejelölését követően a kifogott és megtartani kívánt pontyot a szákolást követően a hónap, nap és a pontos időpont kitöltésével be kell jegyezni a hal súlya alapján. Minden horgász köteles a megtartani kívánt halat külön szákban kíméletesen elhelyezni, a horgászat befejezését követően a vízterület elhagyása előtt életteleníteni. A kifogott és megtartott hal cseréje, elajándékozása tilos. A vasárnapi ellenőrzés során a fentiek megsértése, valamint jogosulatlan horgászat miatt négy eljárás indult, kettő esetben figyelmeztetés bejegyzésére került sor.

Bejegyzett figyelmeztetés esetén a halőrök a következő szabálytalanság esetén bevonják a szabályok ellen vétő horgász területi engedélyét, súlyosabb esetben visszatartják az állami horgászjegyet. Puskás Norbert hangsúlyozta, a rendkívüli telepítéstől függetlenül folyóvizeinken, a Pinka-holtágon, a Vadása- és a Hársas-tavon május 4-e és május 29-e között érvényben van a ponty fajlagos fogási tilalma, vagyis a kifogott ponty nem tartható meg. Horgászati szabálysértés esetén mindenkit arra kérnek, hogy értesítsék a hivatásos halőröket, vagy tegyenek bejelentést a szövetség honlapján.