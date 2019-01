A harapás gyorsabban gyógyul majd, mint a lélek

Soha nem sétált még arra, most is csak kiskerteket akart nézni az a család, amelyet pitbull támadott meg Olad határában vasárnap.

Éppen csak elindultak a füves úton, amikor egy barna kutya több kerítésen áttörve nekikrontott. A környéken sok helyen nem túl stabil a telket határoló háló, így hiába reménykedett Szovák Etelka és családja – férje és kislánya –, hogy az majd megállítja a támadót.

A kislányuk, Cintia ijedtében felkapta a saját kutyáját, erre a pitbull ledöntötte őt, több helyen belekarmolt az arcába, és a fogszabályzóját is letépte. Az anya megpróbált segíteni, de az idegen négy­lábú nem hátrált: az anyát, a kislányt és a család kis spitzét is megharapta. Az apa a támadó kutyát a nyakörvénél ragadta meg, és úgy próbálta elvonszolni.

A pitbull gazdája ekkor ért oda. A támadás ideje alatt – Etelka elmondása szerint – közeledve hozzájuk nem szólt rá a kutyára, csak káromkodott és fogta a fejét. Amikor odaért, megragadta a barna eb nyakörvét, és szó nélkül sarkon fordult vele. Kérdés vagy segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt, otthagyva a vérző kislányt és édesanyját.

– Fényképezhettem volna, de fontosabbnak tűnt, hogy kórházba vigyem a lányom – mondta az anya. Az édesapa és a kutya az állatkórházba indult, míg Etelka és Cintia a kórházba ment, ahol gyorsan és szakszerűen látták el őket – tette hozzá. Ezek a sebek begyógyulnak majd, de a lelki sérüléseket nehéz lesz feldolgoznia a családnak. Mostantól gázspray-vel indulnak sétálni, a lányát pedig többet nem engedi el egyedül a kutyával – mondta Szovák Etelka.

Éppen a kötéseket mentek kicseréltetni a kórházba, amikor találkoztunk. Sűrű volt a támadás utáni nap, ügyvédnél és az önkormányzatnál is jártak.

Az ügyintézés idejére a megtámadott kiskutyára Etelka édesanyja vigyázott, nem merték egyedül hagyni. A régebben sétarajongó kis négylábú ma a póráz látványától is remegett. Most keresik a támadó kutya gazdáját, hiszen az oltási könyv miatt is fontos lenne, hogy jelentkezzen. Etelka szeretné elkerülni, hogy veszettség elleni vakcinát kelljen kapniuk. Azt mondja, ő senkit nem akar meghurcolni, de úgy gondolja, az elvárható lenne, hogy a férfi állja a kutyájuk kezelésének és a kislány fogszabályzója javíttatásának költségeit.

A rendőrségi feljelentést már megtették. A Szombathelyi Rendőrkapitányság – gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés megalapozott gyanúja miatt – büntetőeljárásban vizsgálja az eset körülményeit. Az önkormányzatnál is megígérték: közbenjárnak az ügyben, hogy mielőbb megtalálják a felelőtlen kutyatartót.

A bull típusú kutyákról sokan vannak rossz véleménnyel, ez látszik a Szovák Etelka Facebook-megosztása alá érkező kommentekből is. Megkerestük az Állatvédők Vasi Egyesületét, hogy megtudjuk: ők is tapasztalják-e ezt az ellenszenvet. Vértesi Andrea azt mondta, egyértelműen: az ilyen kutyáknak sokkal nehezebben találnak gazdit. Az is igaz, hogy hajlamosabbak az agresszióra ezek a fajták, de megfelelő nevelés, ivartalanítás, jó szocializáció és kutyaiskola mellett nem lenne velük probléma. Ráadásul sokan szaporítják ezeket a fajtákat, ez pedig genetikai hibákhoz és labilis idegrendszerhez vezethet.

