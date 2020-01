A háromkirályozás szokását még ma is sok helyen tartják

A néprajzosok, népzenekutatók körében Vasszécseny neve híres a „háromkirályozás” hagyományáról. Tegnap Merkli Ferenc plébános házszentelési körútjába mi is bekukkantunk.

Élő hagyomány Vasszécsenyben a háromkirályozás szokása. Békefi Antal 1966-ban gyűjtött a vasszécsenyi szokáshoz kapcsolódó népdalt is. A ’80-as években még megtalálták az adatközlőket és film is készült az élő hagyományról. A háromkirályozás egyes elemei ma is élnek a faluban. Merkli Ferenc plébános elmondta: a faluban vannak olyan házak, amelyeket most is minden évben megszentelnek. Idén is 20 ház szerepel a listán. A házszentelésben ministránsok segédkeznek. Elhangzik egy szóbeli áldás, szenteltvízzel meghintik a házat, majd felírják a betűket az ajtófélfára. A hagyomány alkalmazkodik a változásokhoz. Az ajtó fölé szentelt krétával írják az évszámot és a kezdőbetűket, de a fehér műanyag ajtókhoz filctollat érdemes használni. A múlt rendszerben, amikor nem volt kívánatos a vallásgyakorlás, a feliratot elrejtették, így az például a ruhásszekrény ajtajának belső lapjára került.

A vízkereszt az egyik legősibb keresztény ünnep. Ezen a napon ér véget az adventi és karácsonyi ünnepkör, és kezdődik a farsang. Dr. Horváth Sándor, a Savaria Múzeum néprajzi osztályának vezetője kérdésünkre elmondta, hogy a Bibliában Máté evangéliuma szól arról, hogy egy csillagot követve keletről bölcsek (mágusok) jöttek, hogy kifejezzék hódolatukat Jézusnak.

Az évszázadok során az alaptörténet köré hagyomány teremtődött. A 8. századtól már mint háromkirályokat említik, név szerint: Gáspár, Menyhért és Boldizsár.

Később alakul ki az is, hogy ők a három ismert világrészt Európát, Ázsiát és Afrikát, és egyben a pogány világot jelképezik – mondta el Horváth Sándor, aki a háromkirály járás vasi hagyományairól is beszélt: Ilyenkor a pap, a három királynak beöltözött ministránssal házról házra járt. A házszentelés mellett ilyenkor kisebb családi katekézisre is sor került, de adományokat is gyűjtöttek. A pap az ajtó fölé felírta az évszámot és a három király nevének kezdőbetűjét: „20 + G + M + B + 20”.