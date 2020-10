A határ menti falvakban gyűjtött népdalokat is őrzik a zenekarok

A koronavírus-járvány mondhatni senkit nem kímélt, így vagy úgy, de mindenki tapasztalta a pandémia valamilyen negatív hatását. Nincs ez másképpen a kulturális élet szereplőivel sem. Földesi János népzenésszel, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület népzenekarainak egyik oktatójával beszélgettünk arról, hogyan valósulhatott meg az első hullám idején, illetve hogyan történik most, a második hullámban a burgenlandi magyarok oktatása.

Földesi János, a Boglya Népzenei Együttes alapító tagja, a szombathelyi Paragvári Utcai Általános Iskola, a Bartók Béla Zeneiskola, valamint a Művészeti Szakközépiskola tanára a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület két zenekarát, a Csörge Népzenekart, valamint a Szélforgók Gyermek Népzenei Együttest tanítja feleségével, Rózsával már lassan öt éve a kultúregyesület felsőőri székházában. Tanfolyam jelleggel oktatnak táncházi népzenét.

Küldetésük, hogy megismertessék és megtaníttassák a határon túli, különösen burgenlandi – azon belül is a határ menti magyar falvakból származó – gyűjtéseket, hogy ezzel tovább élhessen a határon túli népzenei örökség.

A heti oktatáson kívül tavasszal a népzenei műhelyben háromnapos intenzív foglalkozást tartanak. Szinte már a kezdetekkor két együttes is alakult a növendékekből: a Csörge és a Szélforgók, de foglalkozásaikon nemcsak az ők, hanem összesen mintegy húsz tanítvány népzenei oktatásáért felel a házaspár.

A Szélforgók tagjai egyben a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola növendékei is – hetente járnak át Szombathelyre, az iskolába zeneórára. A Földesi házaspár a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület felkérésére foglalkozik az ifjú zenészekkel. Akik nem mellesleg az év elején fantasztikus sikert értek el, ugyanis a szombathelyi iskola színeiben bátai és mezőségi összeállításukkal bejutottak a háromévente megrendezett Országos Népzenei Verseny döntőjébe – ez márciusban lett volna, így sajnos a koronavírus-járvány miatt elmaradt a megmérettetés.

A vírus első hulláma sajnos beleszólt a házaspár oktatói tevékenységébe is, hiszen a tavaszi korlátozások nem tették lehetővé, hogy átutazzanak a határ túloldalára, így akkor nem voltak tanfolyamok sem.

– Tavasszal az együttesek nagyon szorgalmasan, maguk gyakoroltak. Rendszeresen összejártak, mi pedig kifejezetten elégedettek voltunk az újbóli találkozáskor, amikor is azt láttuk, hogy semmit nem felejtettek – mesélte a népzenész, aki azt is hozzátette: ősz elejétől ismét folyamatos az oktatás, bár a múlt héten kénytelenek voltak elhalasztani a találkozót – mivel az egyik ifjonc koronavírus-gyanús tüneteket produkált. Azóta szerencsére róla is kiderült, hogy más betegség fertőzte meg, így addig, amíg minden tag tünetmentes, gond nélkül megtarthatók a tanfolyamok.

– Ha ez így megy tovább, és a zenészek között nem üti fel a fejét a betegség, akkor ugyanúgy folyik tovább a népzeneoktatás – tudtuk meg Földesi Jánostól.

A járvány tavaszi hulláma alatti bezártságban a próbákon túl a közös koncertélmény sem maradt el: a Szélforgók szobakoncerttel jelentkezett a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület közösségi oldalán.

A Boglya együttes vezetője elmondta még, hogy bár nem úgy, mint ahogyan azt korábban szokták, de a következő hétvégén a Boglya Hétvégére magyar tanítványaik mellett a két burgenlandi zenekart is várják. Pénteken, szombaton és vasárnap Toronyban gyűlnek össze a népzenészek, hogy kalotaszegi népdalokat tanuljanak. Ezen felül természetesen nem maradhatnak el a vasi dallamok sem – ennek ismeretanyagát a népzenész házaspár legújabb, Vas megyei népzenéket és dallamokat összegyűjtő, Talpalávaló – Vasi népzene és dallamgyűjtemény II. című kiadványa adja. Az összejövetelt idén a járványhelyzet miatt Földesiék nem hirdették meg – ugyanis úgy vélik, a kis létszám garantálja azt, hogy megfelelően be tudják tartani a biztonsági előírásokat. Emellett elmaradnak a rendezvényhez kötődő közös esti mulatozások is – péntek este koncerttel nyitják meg a rendezvényt, majd szombaton és vasárnap reggeltől estig tartanak a foglalkozások, melyek után a tanítványok rögtön hazamennek – tudtuk meg.