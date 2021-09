A házak előtt álló konténerek mára a települések képének meghatározó elemeié váltak

Aligha találni olyan utcát, ahol legalább egy lakást, házat ne újítanának fel, vagy tettek volna rendbe a közelmúltban. Mindez azonban jelentős mennyiségű szeméttel is jár.

Kelemen Krisztián és párja egy régi családi házat újít fel Vépen. Terveik szerint nemcsak belülről kap „új ruhát” az ingatlan, korszerűsítik a kerítést és a tetőt is. – Még februárban, a nagy áremelkedés előtt megrendeltünk minden szükséges alapanyagot a tetőcseréhez, ki is fizettük, a cserép azonban a mai napig nem érkezett meg – meséli a fiatalember, aki közben családja segítségével már nekiállt a bontásnak. A ház egy részét most nejlon védi az eső elől, a régi faanyag pedig az udvaron hever. Az jó lesz majd télen tüzelőnek – mondja, de a régi cseréppel kezdeniük kellett valamit, ezért konténert rendeltek.

– Jelenleg úgy tűnik, hogy ez a felújítás legkönynyebbik része – fűzte hozzá. A nyolc köbméteres konténer megtelt a törmelékkel, éppen ottjártunkkor kerültek bele az utolsó darabok, és szállították vissza a telepre.

A konténerszállítással és hulladékhasznosítással is foglalkozó cég ügyvezetője lapunk érdeklődésére elmondta: a bekerülő anyagok alapján is látszik, hogy sokan tetőfelújításba kezdtek, a cserépnek vagy veszélyes hulladéknak (pala) rendelt konténerek száma nőtt elsődlegesen. Magyar Katalin kitért arra is, a cserépen túl bontási hulladék, azaz tégla, beton, falazat kerül a legtöbbször a konténerekbe, amelyek két hétig maradhatnak egy helyszínen.

Tapasztalataik szerint ezt az időt ki is használják az ügyfelek, de van, amikor egy hétvége alatt telerakják az építési-bontási hulladékkal. Gyakori hiba, hogy a nehéz és a könnyű frakciót összekeverik a megrendelők, és előfordul az is, hogy a konténer aljába nem építési-bontási hulladék kerül.

Magyar Katalin hangsúlyozta: ezek legalább akkora gondot okoznak, mint a túlságosan megpakolt konténer, amelynek a szállítása nem megoldható. Kisebb mennyiségű sitt vödrökbe, zsákokba pakolva autóval, utánfutóval is elszállítható. Többen éppen ezért vagy anyagi megfontolásból a hulladékudvarba maguk viszik ki az építési törmeléket. Tapasztalataink szerint mostanában nem ritka, hogy hosszú sorok állnak Szombathelyen a Körmendi úti hulladékudvar előtt, a beszállított építési törmelék tárolására pedig a közelmúltban külön gyűjtőrészt alakítottak ki.

Szerettük volna megtudni, ennek a megnövekedett forgalom-e az oka, ahogy megkérdeztük a működtető Szova NZrt.-től azt is, hogy mik a tapasztalataik, de az előzetes ígéret ellenére a válasz nem érkezett meg tegnapi lapzártánkig. A szomhull.hu portál tájékoztatása szerint egyébként a hulladékudvarban a szombathelyi lakosok évente három alkalommal építési törmeléket, illetve három alkalommal limlom hulladékot helyezhetnek el.

A telepre történő belépéskor minden esetben okirattal kell igazolni, hogy a Szomhull Nonprofit Kft.-vel közszolgáltatási jogviszonyban állnak. Azt is jó tudni, hogy a napi egy alkalommal lerakható limlom hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egy köbmétert, az építési törmelék pedig az egy tonnát.

