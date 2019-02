A házasságról szól: hétpróba, társasjáték – Szombathelyen már elkezdődött

Idén tizenkettedik alkalommal rendezik meg a Házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek összefogásával Magyarországon. Szombathelyen már elkezdődött a házasságünnep több mint 120 pár részvételével.

Két évtizede Angliából indult el a Házasság hete kezdeményezés, Magyarországon 2008 óta tartanak programokat egyházak és civil szervezetek összefogásával. A központi portál Vas megyéből Szombathely és Kőszeg részvételét jelzi.

Szombathelyen már folyik a Házas-Társas-Játék, idén több mint 120 házaspár jelentkezett – mondta el Busáné Markovits Eszter szervező. Január 25-én kapták meg a társasjáték feladatsorát azok, akik már akkor jelentkeztek, de sokan vannak, akik csak a napokban kapcsolódnak be a játékba. Természetesen páros nyereményekért folyik a társasjáték: fürdőbelépők, vacsorautalványok, elsősorban élmények nyerhetők, de vannak tárgynyeremények is. Kőszegen is hasonló programban gondolkoznak: ma indul a Hétpróbás kihívás házaspároknak.

Hivatalosan február 10. és 17. között zajlik a Házasság hete, a szerelmesek napjához, február 14-éhez kötődik. Szombathelyen lesz zenés imaóra, filmvetítés, borkóstoló és püspöki szentmise, Kőszegen áldást kapnak majd a házaspárok az evangélikus templomban.