A helyi sajátosságok szerint tizennyolc programot indít a művelődési intézet

Az országos programokat is „megyésíti”, vagyis átírja vasi sajátosságok szerint a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatósága: 18 program fut a közeljövőben. Ezek kö­zül szemezgettünk Éles Krisztina igazgatóval.

A múlt évből átnyúlóan zárul a pajtaszínházi program: Keléd képviseli Vas megyét január 25-én a Nemzeti Színházban, ahol a kultúra napjához legközelebb eső hétvégén 19 megye 19 közössége játszik. Ahogy a korábbi Pajtaszínházzal megalakult kistelepülési csoportok, a kelédiek is folytatni fogják a színjátszást, és működésükhöz az NMI további szakmai támogatást nyújt.

A február 1-jén a Megyeházán rendezendő Kerestetik a falu krónikása programra – mely a vasi tájnyelvet is hivatott színpadra hívni – eddig tizenöten jelentkeztek Nagyrákostól Vassurányon át Vasvárig.

– Már elindult a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség, amely megmutatja, hogy hol tart a közművelődés egy-egy megyében. Az adatlapot online kell kitölteni, kérdések vannak az infrastrukturális és személyi feltételekről, a tavalyi programokról, a költségvetésről. A webes felületre az önkormányzatok regisztrálnak, és ahol van művelődésszervező, az övé az adatszolgáltatási feladat. 2021-ig mindenhol kell közművelődési szakember. A Nemzeti Művelődési Intézet feladata, hogy ebben is segítsen – mondta az igazgató.

Tizenöt közművelődési intézmény van Vasban (a városokban, valamint Ikerváron és Gencsapátiban), ezeken a helyeken felsőfokú képzettséggel dolgoznak a szakemberek. A települések általában közösségi színtereket tartanak fenn, oda elég a középfokú végzettség is. Ez a képzés az NMI-nél van. Április–májusban vizsgázik egy következő csoport, újabb 28 fő tud bekapcsolódni a munkába. Négyen járnak a veszprémi felsőfokú képzésre is a már megszerzett diplomájuk mellett. Mindez még mindig nagyon kevés, hiszen Vas megyében 216 település van, eléggé ellátatlan a közművelődési terület. Az NMI segít a civil szervezeteknek is, akik pályázni szeretnének, és a pályázatokhoz is be kell nyújtani a fenti adatokat, a Vas Megyei Igazgatóságon Károlyi Andrea foglalkozik ezzel.

– Most nyitott az adatszolgáltatási online felület, március 1-je a kitöltési határidő. Segítségül műhelyeket szervezünk, heti kétszer, mindig más városban. Hétfőn Jánosházán voltunk, csütörtökön Körmendre megyünk – tudtuk meg Éles Krisztinától, aki egy másik roadshow-ról is beszélt, amely kedden Kőszegre érkezett: a közösségszervező szak népszerűsítéséről, amely az ELTE szombathelyi campusán is elérhető.

– Aki ilyet tanul, kicsit polihisztorrá válik, mert mindenbe bele tud kóstolni. A hallgatók ténylegesen jól működő intézményekbe, közösségi szín­terekbe tudnak gyakorlatra menni, ahol új közművelődési irányokat adunk át. Az a tapasztalatunk, hogy egyre többen választják ezt a szakot, és mind többen maradnak a pályán, legalábbis kipróbálják magukat benne.

Az NMI Vas Megyei Igazgatóságának munkatársai minden járásba elutaznak a Közösségért szakmai napok program során, szándékosan nem járási székhelyekre, hanem azokhoz közeli kistelepülésekre. Segítenek a szolgáltatási, beiskolázási, képzési tervek elkészítésében, a jogszabályok közt való eligazodásban. Támogatni kívánják a minősített intézmény cím elérését, mert több olyan intézmény van Vas megyében, mely erre képes lenne az önértékelési rendszer bevezetésével. Eddig két ilyen van Vas megyében: Vasváron és Körmenden, Bük már idén pályázhat.