A Herényiek Háza is online térbe költözik

A Herényi Kulturális és Sportegyesület széles, online palettát nyit az otthonmaradottak számára, kulturális, sport, kertészeti és életmóddal kapcsolatos területeken.

A negyed évszázada megalakult egyesület, a Herényi Kulturális és Sportegyesület életében is volt néhány válságos időszak, melyet összefogással, a közösség erejével mindig sikerült áthidalni. Az egyesület hitvallása továbbra is az, hogy az előttünk álló akadályok együttműködéssel, egymást segítve hatékonyan megoldhatók!

Ennek szellemében több olyan, online elérhető programot indít #onlineherény néven, amely a Maradj otthon! kampányhoz kapcsolódva valamennyi korosztály számára, a Herényiek Háza szellemiségét követve igyekszik tartalmasabbá tenni a karanténban töltött napokat.

Március végén sikeresen elindította az egyesület a több ezer percből álló videós archívumának feldolgozását és közlését: májusig több, mint félszáz videón keresztül mutatja be a huszonötéves egyesület eddigi programjait, több előadást és beszélgetést pedig teljes egészében visszanézhetnek az érdeklődők.

Az egyesület szintén ezres nagyságrendű képarchívuma sem marad fiókban: a videókhoz hasonlóan folyamatosan felidézi a szervezet az elmúlt évtizedek emlékezetes programjait, eseményeit is.

Bár az idei, 2020-as Herényi Virágút elmarad, a virágút közönségének nem kell hiányolni a növényeket: több kezdeményezés is indul az idei rendezvény online térben történő megjelenítésére, ennek első elemei a videós, kertészeti workshopok lesznek. Az április elejétől elérhető, a Herényi Virágút kertészeinek közreműködésével készülő videós tartalmakat a Virágút és a Herényiek Háza Facebook oldalán találhatják meg az érdeklődők.

Több, más videós tartalommal is készül a Herényi Kulturális és Sportegyesület: sportolással, életmóddal, irodalommal kapcsolatos anyagokat is készít a szervezet, emellett a városrész és az egyesület történetét bemutató kisfilmek előkészítése is megkezdődött.

A következő hetekben felhívásokkal kívánja még interaktívabbá tenni az otthonlétet az egyesület: költészet napjára valamint húsvétra várja az alkotásokat és pályaműveket a Herényiek Háza.

1. Felhívás

„Ha ételről van szó, nincs olyan,

hogy ”rossz étel„ vagy ”jó étel„.

A változatosság a lényeg! ”

(Yvonne Kort)

KÉSZÜLJÜNK A HÚSVÉTRA!

Neked mi a kedvenc ünnepi ételed? Írd meg a receptjét az [email protected] e-mail címre, hogy mások is elkészíthessék! A receptet a Herényiek Háza Facebook-oldalán tesszük közzé. A receptet fotóval, videóval is illusztrálhatod!

A felhívás a Herényiek Háza Facebook-oldalán is megtalálható.

A recepteket a hozzászólásokban is várjuk, fotóval és/vagy videóval.

2. Felhívás

„Adni azt jelenti, hogy hidat versz magányod szakadéka felett.”

(Antoine de Saint-Exupéry)

KÉSZÜLJÜNK A HÚSVÉTRA!

Készíts ajándékot saját kezűleg! Ha elkészültél mutasd meg nekünk, hogy mások is készíthessenek hasonlót! Küldd el az ajándékról készült fotódat az [email protected] e-mail címre! Videóval is illusztrálhatod a készítést! Az alkotást a Herényiek Háza Facebook-oldalán tesszük közzé.

A felhívás a Herényiek Háza Facebook-oldalán is megtalálható.

Az ajándékról készült fotót és/vagy videót a hozzászólásokban is várjuk.

3. Felhívás

RÍMELJ VELÜNK!

KÖZÖSSÉGI, ONLINE VERSMONDÁS a Magyar Költészet Napja alkalmából

A Magyar Költészet Napját 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük.

A virtuális világ segítségével mondjuk el közösen, a 2020 márciusában Kuntár Lajos Sajtó-díjjal kitüntetett vasi kortárs költőnk, Tóthárpád Ferenc TAVASZ, TAVASZ című versét!

CSATLAKOZZ A KEZDEMÉNYEZÉSÜNKHÖZ!

Bővebb információ, jelentkezés április 6-ig:

+36-30-5858-322, [email protected]



TÓTHÁRPÁD FERENC: TAVASZ, TAVASZ

Tavasz, tavasz,

nevető,

aranyléptű

szerető,

kibontod a

rügyeket,

a mezőt meg-

színezed.



„Hol volt, hol nem…”

Tudod-e?

Olyan ez, mint

a mese.

Bodorítsál

szirmokat,

sárgát, kéket,

cirmosat!

Hadd szívjuk be

illatod,

úgy melengess,

mint ahogy

mindennap és

éjszaka

gyermekét a

jó anya!

Elérhetőségeink:

Facebook oldal: www.facebook.com/HerenyiekHaza

Weboldal: www.herenyiek.hu

Hírlevél: Ha szeretne feliratkozni hírleveleikre, kérjük, küldje el nevét és e-mail címét az [email protected] e-mail címre!

Herényi Hírmondó: www.hirlevelplusz.hu/herenyihirmondo