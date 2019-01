A hét hegycsúcs királynője visszatért Szombathelyre

A tériszonyos fotós, aki egyedüli magyarként az összes földrész legmagasabb hegycsúcsait meghódította, Szombathelyre járt főiskolára, amit nem mellesleg imádott. Németh Alexandra most visszatért Szombathelyre.

Az egykori szombathelyi főiskolás inkább tartja magát fotósnak, mint hegymászónak, pedig egyedüli magyarként négy év alatt teljesítette a Seven Summit – azaz a hét csúcs – kihívást, ami a hét földrész legmagasabb csúcsainak a meghódítását jelenti. Mindezt úgy, hogy korábban semmilyen hegymászó tapasztalattal nem rendelkezett. Hogyan sikerülhetett mégis? Az Agora – Savaria moziban elmesélte.

Az, hogy Alexandra élete egy teljesen más irányt vegyen, nem sokon múlt: a középiskola után mindössze egy ponttal csúszott le a felvételiről, így jobb híján Angliába ment bébiszitternek, majd egy év után hazatért és tudta, az angollal szeretne foglalkozni.

Ekkor jött képbe Szombathely: a várost annyira megszerette, hogy a főiskolai évek alatt alig-alig járt csak haza szülővárosába, Komlóra. Angliát viszont még jobban szerette, ezért úgy döntött, végleg kiköltözik, utolsó évét így már levelezőn végezte. Mindennek 13 éve, azóta is kint él. Idővel rendezvényszervezőként helyezkedett el, így a világ számos tájára eljutott. Munkáját imádta, ráadásul jól is keresett, mégis úgy érezte, ha most nem vág bele valami újba, akkor már soha nem fog. Ez az új a fotózás volt. Fényképezett sporteseményeket, babákat, esküvőket, a tájképek azonban elkerülték. Gondolta, tesz egy próbát és egy hétre bevette magát az Alpokba, ám ahelyett, hogy a tájképkészítés ragadta volna magával, a hegyek szerelmese lett.

Három héttel később már az Everest alaptáborában túrázott egyedül, ismerkedett a magashegyi betegség tüneteivel. Két évvel később, 2014-ben határozta el, hogy felmászik mindegyik földrész legmagasabb csúcsára, két hónap múlva pedig már

Európa tetején, az Elbrusz (5624 m) csúcsán állt, de ugyanebben az évben kipipálta még Afrikában a Kilimandzsárót (5895 m) és a Mount Vinsont (4892 m), ami az Antarktisz legmagasabb pontja. Mivel korábban soha nem mászott csapatban, a társakkal való együttműködés elsajátítása kihíváson belüli kihívás volt – mondta Alexandra, aki mesélt a nehézségekről is.

A csúcs közelében kitörő viharról, az olykor mínusz ötven fokos hőmérsékletről és a hólyagosra fagyott ujjairól. Arról, hogy milyen érzés elindulni sötétben, majd érezni, mikor Afrika tetején a nap első sugarai a hátát csiklandozzák – és azokról a pillanatokról, amikor majdnem feladta.

Nem adta fel, sőt még ugyanebben az évben egy szabad hétvégéjén teljesen egyedül megmászta a Mont Blanc-t (4808 m), na nem a sorozat részeként, csak úgy edzésképpen, és időközben feljutott a Matterhornra (4478 m) is, ami az Alpok egyik legveszélyesebb hegye.

Hatezer méter fölé először 2015-ben került, mikor az észak-amerikai Denali (6194 m) csúcsán állt. Ez a hegy fordulópontnak bizonyult, mivel tudta, ha ezt teljesíti, már lehet esélye a sikerre akkor is, ha az Everest még hátravan. Ez a hegy ugyanis nem csak technikailag nehéz, de a körülmények is nagyon mostohák. Társaival a helyszínen találkozott, akik Alexet

vártak, és meglepődve vették tudomásul, hogy Alexandra érkezett. Az első igazán magas hegye mégsem ez, hanem a következő jelölt, a dél-amerikai Aconcagua (6961 m) volt. A csaknem hétezer méter meghódítása volt a legrosszabb élmény az összes közül, a csúcsot a végkimerülés határán, jóformán dühből mászta meg, csak hogy ne kelljen oda még egyszer visszamennie. Rövidesen – miután négy repülővel végül elérték a hegy lábát – Ausztrália és Óceánia csúcsa, a Puncak Jaya (4884 m) következett. Itt tudatosodott Alexandrában, hogy neki tulajdonképpen tériszonya van. Sebaj, meglett ez is, már csak egy maradt, a Mount Everest.

Mindent egy lapra tett fel, így a felkészülést is. Volt, hogy hajnali egykor felkelt és hajnali négyig húszkilós zsákokkal masírozott Wimbledon meredek utcáin. Volt, hogy direkt elrontotta a gyomrát és úgy edzett. Minden környékbeli biciklis- és futóversenyre benevezett – néhányat meg is nyert – és csak edzett és edzett. Az indulás előtti héten az ágya fölé olyan sátrat állított, ami a kiszívott oxigénnel a hatezer méter fölötti magasságot szimulálta. Végül 2018. május 18-án, hatalmas küzdelem után tényleg ott állhatott a világ tetején.