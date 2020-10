A hét óra az új éjfél az esküvőkön – Vasi érintettek meséltek, hogyan élik meg a szigorítást

Két hete az esküvői buliknak is kötelező véget vetni 23 órakor. Mi következik ebből?

A járványra tekintettel szeptember 21-étől 23 óráig be kell fejezni a lagzikat, függetlenül attól, hogy kinti vagy benti a buli, ráadásul az ötszázat sem haladhatja meg a résztvevők együttes létszáma (az alkalmazottakkal, kiszolgáló személyzettel együtt). A menyecskerabláson, éjféli töltött káposztán szocializálódott mindenkori násznépnek nagy pofon a korai zárás.

Egy szertartásvezető, egy étteremvezető és egy most házasodni készülő hölgy mesélte el, hogyan élik meg a szigorítást. Kezdjük talán a legkönnyebbel, a szertartással, amely jellemzően délután van, így a boldogító igen kimondását közvetlenül nem érinti a szigorítás, ám az esküvői forgatókönyv kényszerű megváltoztatása nagyon is. A neve elhallgatását kérő szertartásvezető tapasztalata szerint bár néhány visszamondás történt, jellemzőbb az átszervezés, sokan a vacsora helyett ebédet rendelnek, míg sok rokon, főleg az idősebbek, az esküvői szertartáson részt vesznek, de a lagzin már nem.

Söptei Zoltán, a szombathelyi Tóvendéglő étteremvezetője elmondta: amióta bevezették a 23 órai korlátozást, három-négy esküvőt tartottak. Nehéz helyzetbe azok kerültek, akik nem tudták áttenni a szertartás időpontját: volt, hogy 18 órakor, szerencsésebb esetben 16 órakor érkeztek. Nekik így sokkal rövidebb lett a lagzijuk.

– A lagziszezon végén járunk, ezek szinte egytől egyig B terves esküvők, már ott tartanak a párok, ha 18 órakor kellene befejezni, az sem számítana, csak hadd tarthassák meg végre – mondta az étteremvezető. Mindezek ellenére kijelenthető, a násznép a megváltozott helyzetet jól viseli. Még azok is, akik kicsit többet ittak, rövid egyezkedés után belátják, nincs mit tenni, 23 órakor záróra van. Persze azok, akik meg tudják oldani, egyszerűen mindent előrébb hoznak.

Lakics Vanessának október 24-én lesz az esküvője Szombathelyen. Ők őszi esküvőt terveztek, a vírushelyzet mégis közbeszólt.

Eredetileg 103 vendéggel számoltak, ez a szám mostanra 79-re apadt, többen a vírus miatt mondták le a részvételt, mások azért, mert külföldön élnek, és az utazási korlátozások miatt inkább nem vállalják a határ­átlépést. Hárman szombaton délelőtt is dolgoznak, és nem tudták megoldani a szabadságot, amire az eredeti felállásban nem is lett volna szükség, most viszont igen. Vanessáék fejében nem fordult meg, hogy elhalasztják az esküvőt, inkább előrehoztak mindent öt órával. A templomi esküvő délben lesz, aztán jöhet az ebéd, a buli, a játékok, a menyasszonytánc, az éjféli menüt nagyjából 19 órakor szervírozzák, egyedül a polgári szertartás csúszik át a következő hétre.

– Most már nem tűnik annyira tragikusnak a 23 órai partizárás, sőt a családosoknak még jobb is, hiszen így a gyerekek is végig ott maradhatnak a buliban – mondta Vanessa, aki azt is elárulta, hogy a dél­előttből hiányzó öt óra sem jelent majd neki gondot, mert ahogyan magát ismeri, időben el fog tudni készülni.