A héten még lehet jelentkezni a felsőoktatási pótfelvételire

Az idei eljárás újdonsága, hogy államilag támogatott képzések is elérhetők – az ELTE-n és a PTE-n Szombathelyen is.

Az elmúlt évektől eltérően idén állami ösztöndíjas formában több képzési területen is be lehet jutni az egyetemekre a pótfelvételi eljárásban – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Augusztus 9-éig lehet pótfelvételire jelentkezni azoknak, akiket az általános eljárásban nem vettek fel vagy akik korábban nem adtak be jelentkezést.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem számos képzést hirdet Szombathelyre, nappali tagozaton kilenc szakra lehet bejutni államilag támogatott formában – látható az egyetem és a felvételi eljárás központi honlapján is.

A tanító szakra már a minimummal, 280 ponttal bekerülhet a jelentkező, a legmagasabb ponthatár a turizmus-vendéglátás szakra kell a szombathelyi képzésen államilag támogatott formában: 428 pont. A pontokhoz tartozik, hogy a pótfelvételi eljárásban a határok nem lehetnek alacsonyabbak a július 23-án meghatározottnál, persze akkor, ha az adott szakot az általános eljárásban is kínálták – ezért is látszanak már most a meghirdetett képzéseknél. Felvesznek még leendő gépészmérnököket, programtervező informatikust és kereskedelem-marketing, és gazdálkodási menedzsment képzések is nyitottak a pótfelvételiben idén először államilag támogatott formában a szombathelyi kínálatban. Az ELTE online felvételiztet majd augusztus 17-én és 18-án.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központjában is hosszú a pótfelvételi ajánlat sora, és hét támogatott képzés is elérhető a nappali alapképzésben. Ápolót, dietetikust, gyógytornászt, mentőtisztet, szülésznőt, védőnőt és orvosi diagnosztikai analitikust is képeznének – ezekre mind várják a pótfelvételizőket Szombathelyen.