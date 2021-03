A hétvégén is folytatódott az oltakozás – Működtek a kórházi oltópontok és háziorvosok is oltottak

A hétvégén is folytatódott a koronavírus-járvány megfékezésére kifejlesztett oltások beadása. A háziorvosok az AstraZeneca, az oltópontokon a Pfizer-vakcinával oltottak. Nem volt tumultus, ütemezetten érkeztek az emberek.

Dr. Szijj Otília háziorvosi rendelőjében az AstraZeneca oltóanyagot kapták meg az időpontra érkező 60 év felettiek. A 75 éves dr. Schmidt Erzsébettel az oltás után az utcán beszélgettünk. Mint elmondta, a doktornő alaposan megvizsgálta, kikérdezte. Az oltást nem is érezte. A második rész júniusban lesz esedékes. Megtudtuk, a családjából még senki nem kapta meg a betegséget. Számukra fontos az egészséges életmód. Se kávé, se ital, se cigi és fontos a mozgás. Most is biciklivel érkezett. Büszkén mutatta meg az egy évvel ezelőtti síelés alkalmával készült képet, amin az unokák is rajta vannak. Hangsúlyozta, örül az oltásnak, bármelyik típusú vakcinát elfogadta volna.

A 73 éves Németh Ferencné és két évvel idősebb férje együtt érkeztek. Telefonon értesítette őket a háziorvos az oltás időpontjáról. Az asszony elmondta, szorgalmasan szedik a vitaminokat, immunerősítő cseppeket, de a biztos védekezés, az oltás. Nyáron szeretnének elmenni egy kicsit nyaralni és úgy vélik, akkor feltétel lesz a beoltottság.

A korábbi SZTK épületében szombat reggel 8 órától a Pfizer-oltóanyag második részét adták be a 60 év feletti korosztálynak. A parkolónál a rendőrség ügyelt arra, hogy az oltásra érkezőknek legyen parkolóhelye. Ottjártunkkor éppen egy botra támaszkodó idős asszonyt segítettek fel hozzátartozói a rámpán. Az oltóhely bejáratánál a kormányhivatal munkatársa fogadta a belépőket. Ütemezetten érkeztek az oltakozók. A 85 éves Bödőcs Imréné elmondta, hogy a fiai ügyeltek rá, hogy, amint lehet, bejelentkezzen az oltásra. A Pfizer első részét már februárban megkapta. Az egyik fia is elkapta a vírust. Most éppen kétoldali tüdőgyulladással fekszik egy budapesti kórházban. Az oltásokról vakcinákról igyekezett előre tájékozódni. A Pfizerben megbízik, örül, hogy megkapta.