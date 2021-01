A hiányzó vagy olvashatatlan házszámok nehezítik a mentők és a tűzoltók munkáját

Az olvashatatlan vagy éppen hiányzó házszámok megyeszerte gondot okoznak a mentő­szolgálat munkatársainak, erről Köcse Tamás megyei vezető mentőtiszt beszélt lapunknak. A tűzoltókat is megkérdeztük.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Sokan gondolhatnák, hogy az újonnan épült házak és lakóparkok jelentik a nagyobb gondot, a valóságban azonban a régebbi lakótelepek, utcák okoznak több nehézséget a mentőknek.

– A leggyakoribb hiba, ha kicsi, messziről rosszul látható táblák vannak kihelyezve, vagy valami akadályozza a számok leolvasását: eltakarja egy bokor, esetleg elé támasztottak valamit – sorolja Köcse Tamás, hozzátéve: a kertes házaknál is gyakori gond, hogy nem a kapun jelzik a házszámot, hanem a kerítéstől tíz-húsz méterre lévő házfalon. Ez éjszaka, főleg esőben szinte láthatatlan, így viszont értékes perceket veszíthetnek keresés közben. Köcse Tamás elmondja azt is, nemcsak Szombathelyen találkoznak ezzel a problémával, a megye többi városában és a falvakban is sok a rossz példa, pedig mindenkinek a saját felelőssége és érdeke, hogy a házszám megfelelően látható helyen legyen. Ha tudjuk, hogy nem egyértelműen azonosítható helyre hívunk segítséget, mindig próbáljuk elmagyarázni, hova várjuk a mentőket, a telefont pedig mindig tartsuk magunknál, hiszen pontosítás miatt bármikor visszahívhatnak minket – hívja fel a figyelmet a mentőtiszt.

Érdeklődtünk a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál is, hogy nekik mik a tapasztalataik. Egyed László tűzoltó alezredes, helyettes szóvivő azt mondja, munkájukat térinformatikai rendszer segíti, és az újonnan kialakított lakóparkokról és új utcákról az illetékes tűzoltóság mindig kap tájékoztatást. A rendszerükbe ezenfelül folyamatosan töltik fel a különböző adatokat: vízvételi helyek, kórházak pontos helyét, de tájékoztatást kapnak az adott esetben érintett lakosok számáról is. Emellett helyismereti gyakorlatokon is rendszeresen részt vesz a teljes készenléti állomány, ezzel is bővítik a működési területükre vonatkozó helyismeretüket. Nehézséget a települések kiskertes övezeteiben található új utcák elnevezése jelenthet, a felszálló füst és a lángok ilyenkor azonban tájékozódási pontként segítik a tűzoltókat.

Kiemelt képünkön: Van, hogy a fák és a bokrok is nehezítik a tájékozódást