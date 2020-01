A hó végéig várják a rászoruló nőknek szánt adományokat

Rászoruló nők­nek gyűjt táskába csomagolt alapvető női higiéniai eszközöket a „nemluxustáska” kampány. Január 31-ig várják az adományokat.

Egy éve írtunk a nehéz anyagi körülmények között élő nőket támogató újszerű szerveződésről, amelynek során országszerte 12 ezer táska gyűlt össze két fiatal vállalkozó, Cserta Alexandra és Huszka Ágnes ötlete alapján. A kampány most folytatódik. Életre hívói januárra fókuszálták, mondván, télen van talán a legnagyobb szükség a segítésre. És hogy mit kérnek? A gardróbszekrényünkből válasszunk ki egy viszonylag jó állapotú táskát, és tegyünk bele számunkra nem luxus mindennapi cikkeket. Például sampont, hajbalzsamot, fogkefét, fogkrémet, szappant, egészségügyi szárnyas betétet, papír zsebkendőt, hajgumit, hajkefét, dezodort, wc-papírt. És hogy mit ne rakjunk a táskába: tampont, mosható betétet, intim tölcsért (akik kapják a táskákat, nem mindig jutnak tiszta vízhez, így fertőzésveszélyes lehet a használatuk), éles kést, borotvát, élelmiszert, ruhaneműt vagy gyógyszert.

A szombathelyi Fehér Adrienn tavaly és az idén is adott le táskát. – Korábban a már nem hordott, de még szép állapotú ruháimat, táskáimat vagy könyveinket adtam adománygyűjtő szervezeteknek. Amikor tavaly először találkoztam a „nemluxustáska” kampánnyal, rádöbbentett, hogy sok nő a napi tisztálkodáshoz, a női méltóság megőrzéséhez szükséges alapvető termékeket sem tudja megvásárolni. Ami sokunknak természetes és egyáltalán „nemluxus”, az nekik nagyon is az. A hajléktalanszállón vagy fürdőszoba nélküli helyen élő nőknek elképzelhetetlen extrának számíthat a jó illatú tusfürdő, sampon, kézkrém, a női személyi higiéniához havonta szükséges termékekről nem is beszélve. Amikor idén olvastam, hogy indul a 2020-as kampány, egy pillanatig sem haboztam: előkerestem egy szép állapotú, hónapok óta nem használt táskámat, és már mentem is vásárolni az egyik drogériába. Nagyon könnyű így segíteni, jó lenne, ha minél többen csatlakoznának.

Budapesten és vidéki gyűjtőponton is leadhatók a táskák. Szombathelyen és a környező megyékben a Smile nyelviskola állt a kezdeményezés mellé. Az akció végén a gyűjtőpontok helyszínein a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségével osztják majd szét az adományokat hajléktalanná vált vagy krízishelyzetbe került nők között.