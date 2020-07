A Holokausztról emlékeztek meg Szombathelyen

A város történelmének egyik legtragikusabb napjára emlékeztek vasárnap a Batthyány téren. 1944 július 3-án és 4-én 3600 zsidó honfitársunkat hurcolták el, többségük soha nem tért vissza.

Hetvenhat évvel ezelőtt ezekben a napokban is igazi nyári meleg volt Július 3-dika és 4-dike átlagos nap lehetett volna, ha nem 1944-et írunk. Ez a dátum azóta Szombathely történelmének tragikus napjai közé tartozik, hiszen ekkor történt, hogy több mint 3600 zsidó honfitársunkat marhavagonokba zsúfolva útnak indították Auschwitz felé, ahonnan a legtöbbeknek már nem volt visszaút – hangzott el vasárnap délelőtt a Batthyány téren, ahol csaknem százan emlékeztek a holokauszt áldozataira.

Márkus Sándor, a Szombathelyi Zsidó Hitközség elnöke a járványra utalva azt mondta, lélekben most is erősebben kerültünk ki a megpróbáltatásokból, mint az évezredek során már annyiszor. Városunkban a szokatlan körülmények között is van zsidó élet, van összetartás és van emlékezés. Soha nem felejtünk!

Dr. Nemény András polgármester felidézte azt a 76 évvel ezelőtti nyári keddet, amikor a félelem beborította a várost, a gyűlölet testet öltött, és az emberi méltóság megszűnt.

– A vírus egy parazita, csak akkor létezik, ha van hozzá gazdatest, pont olyan, mint a gyűlölet. Ha a gyűlölet kap táptalajt, háború és népirtás lesz belőle – fogalmazott. Heisler András, a Mazsihisz elnöke arról beszélt, hogy az igazán fontos, nélkülözhetetlen embereknek nem a jelenléte a feltűnő, hanem a hiánya, ezért maradunk gyakran egyedül a sok ki nem fejezett hálánkkal.

– Belegondolni sem tudok, hogy holokauszttúlélőink mit élhettek át, mikor szeretteik haláláról tudomást szereztek. Azért emlékezünk 76 éve ugyanazzal a mély gyásszal, mert 600 ezer társunktól nem tudtunk soha elbúcsúzni, Szombathelyen a 3600-al szemben 1949-ben mindössze 97 zsidó élt – mondta.

Dr. Székely János megyés püspök Anne Frank naplójából olvasott egy részletet, majd a történtek felelőseiről beszélt – miután személyesen nem tudott részt venni a megemlékezésen –, üzenetét felvételről hallgathatták meg a jelenlévők. Radnóti Zoltán rabbi beszédében pedig azt hangsúlyozta, hogy soha nem szabad felejtenünk. A szertartás végén a zsinagóga mellett az áldozatok tiszteletére 1946-ban emelt emlékművet koszorúzták meg, majd gyászimát mondtak a vértanúkért.