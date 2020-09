A hónap fogása: Mutatjuk az augusztusi hónap nyerteseit!

Pénteken lezárult versenyünk augusztusi fordulója, amelynek első helyezettje Fenyvesi Dominik lett, aki 5 évesen 7 kg-os pontyot fogott a Hollósi horgásztavon.

Szülei a történetét is beküldték nekünk, amelyből kiderült, hogy Dominik hogyan is fogta ki az eddigi legnagyobb halát. A fiú nagyon elkeseredett, ugyanis a bátyja szebbnél szebb halakat fogott, neki pedig nem volt ilyen szerencséje. Elkeseredettségében köveket dobált a tóba, amivel jól felbosszantotta a többi horgászt. Már éppen feladta volna, amikor észrevette, hogy valami viszi a botját. Nem tudta elkapni, de édesapja utánament egy csónakkal. Nagyon izgult, ő maga szerette volna kifárasztani a halat, de a végére nemcsak a hal, ő is kimerült. Ez volt a legboldogabb nap az életében, és aznap eldöntötte, hogy mindig horgászni fog.

Dominik fotója kapta játékunk második fordulójában a legtöbb szavazatott, legnagyobb fogásával 5.000 forint értékű Tímár Mix-ajándékcsomagot és egy darab Quechua horgászszékket nyert.

Második helyezett lett Beke Kevin, aki Püspökmolnáriban fogta koi pontyát. Nyereménye 5.000 forint értékű Tímár Mix-ajándékcsomag.

Harmadik lett Szóvári Lóránt, aki szintén a Hollósi horgásztavon fogta az 5 kg-os spanyol pikkelyes halát. 5.000 forint értékű Tímár Mix-ajándékcsomagot nyert legnagyobb fogásával.

A hónap fogása játékunk szeptemberi fordulója kedden, 12 órakor indul el. Jelentkezni a vaol.hu/ahonapfogasa/ oldalon lehet. Mutasd meg te is a legnagyobb fogásod!