A honvédelem alapjaival és a katonaléttel ismerkedhetnek a táborozók Gyöngyösfaluban

Országosan már ötödik alkalommal rendezik meg a nyári szünetben a fiataloknak szóló honvédelmi táborokat. Gyöngyösfaluban az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred 83. Poppr Emil Területvédelmi Zászlóalj első ízben 2019 nyarán szervezett tábort. Tavaly az esemény a pandémia miatt elmaradt. Az idén azonban 29 középiskolás költözött be a település kalandparkjába – igazi tábori körülmények közé: nagy katonai sátrakban, katonai ágyakon alszanak.

A tábor célja, hogy a honvédség tapasztalt katonái közreműködésével lehetőséget adjon a diákoknak a katonaélet, a katonák mindennapjainak megismerésére – nem titkolt céljuk, hogy ezáltal felhívják a pályaválasztás előtt állók figyelmét az életpályamodellel biztosított katonai hivatás lehetőségeire is. Honvédelmi táborhoz híven a gyerekeknek fegyelmet kell ­gyakorolniuk: az ébresztőt reggeli torna és tisztálkodás követi, majd rendbe kell, hogy rakják körleteiket. Gyakorolhatják a sorakozót, jelentéseket, illetve alakzatban történő mozgást. A csaknem egy hét alatt a táborlakók megtanulhatják az álcázás technikáját, megismerkednek a tereptannal, életmentéssel, tanulnak közelharcot és túlélési technikákat is elsajátíthatnak. A szórakoztató nevelés által megszerzett tudást később az élet bármely területén hasznosíthatják majd.

A megszerzett elméleti ismereteket a hétvégén élesben is kipróbálhatják: a Kőszegi-hegységben kell majd tájoló és térkép segítségével tájékozódniuk. Mivel hagyományőrző táborról van szó, egy katonai hagyományőrző szervezettel is megismerkedhetnek. Ellátogatnak Szombathelyre a Fekete Sereghez, amely Mátyás király korát mutatja be nekik.

Bemutatóikon különböző katonai szervezeteket is megismerhetnek. A második tábori napon például budapesti tűzszerészek avatták be őket szakterületük rejtelmeibe. Elsőként egy olyan tűzszerészrobotot mutattak be, ami távirányítással képes behatolni a veszélyes területekre. Aztán a gyerekek a kezükbe vehettek néhány, már nem működő robbanószert, köztük gyalogsági aknát, kézigránátot, rakétameghajtású eszközöket. Pénteken pedig a pápai laktanyát látogatják meg.

Bot Réka és Hári Hanna Zala megyéből érkeztek a táborba. A lányok egyelőre nem biztosak abban, hogy katonák szeretnének majd lenni. Hanna bátyja két évvel ezelőtti élményeit hallva kapott kedvet a táborhoz, Rékának pedig az édesapja tűzszerészként dolgozik, onnan érzi a vonzalmat a honvédelem iránt. Bevallotta, nem egy csajos csaj, ezért nem idegenkedik semmitől a táborban. Hozzátették, hogy számítá­saik beigazolódtak: az ágyaik nem a legkényelmesebbek, ráadásul éjjel hideg is van a sátorban – de ez hozzátartozik az élményhez.

– Arra biztatjuk a gyerekeket, ha valami nem megy nekik, többször is próbálják meg és fussanak neki, a ­többiek pedig biztassák őket ebben. Ahogyan ők, úgy a honvédség is egy nagy csapat. Jelszavunkat, miszerint „Mi vagyunk a csapat!”, igyekszünk számukra is átadni – mondta el Zag Lívia, a 83. Poppr Emil Területvédelmi Zászlóalj önkéntes műveleti tartalékos tisztje.