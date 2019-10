A horgászat mindenkié – Fogyatékkal élő fiatalok szereztek élményt és barátokat Vaskeresztesen

Fogyatékkal élő fiatalokkal telt meg kedd délután a vaskeresztesi horgásztó partja. Integrált horgásznapot szervezett a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége és a FÉHE (Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.).

A FÉHE Kft.-nél fogyatékos nappali ellátásban részesülő, középsúlyos értelmi fogyatékos felnőtteknek korábban a Csónakázótónál már volt egy hasonló élményük. Az a nap olyan jól sikerült, hogy a két szervezet eldöntötte: kell hogy legyen folytatás. Erre most, a horgászok által elnyert Leader pályázat és szponzorok segítségével nyílt lehetőség.

A fiatalok rövid oktatás keretében megismerkedtek a szükséges eszközökkel, majd mindenki mellé sorsoltak egy sporthorgászt, aki majd a segítője lesz a barátságos verseny során. Ki-ki leült a neki kisorsolt helyre, és rövid etetés után, dudaszóra már kezdődött is az erőpróba. Szilassy Réka már az első percekben fogott egy nyurga pontyot, pedig még soha életében nem horgászott. Szeret kint lenni a természetben, és a víztől sem fél.

Fekete Adrián pedig mindjárt jót is tett a tóval: nagyot ugrott örömében, amikor egy törpeharcsa akadt a horgára. Ezt a halat nem fogják visszadobni, mert veszélyes az ivadékokra.

– A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége közhasznú szervezet, amelynek nem csak a sporthorgászok érdekvédelme a feladata, hanem az is, hogy sokak számára hozzáférhetővé tegye a horgászatot. Gyerekeknek is rendszeresen tartunk képzéseket, és szeretnénk, ha ezt a szép tavat a fogyatékkal élők közül is minél többen látogatnák – mondta Puskás Norbert, a szövetség elnöke. – Létesítettünk mozgássérült horgászhelyeket, és sérült látogatóink kedvezményesen látogathatják a tavat és a horgászvizsga alól is mentesülnek. Juranovits-Racker Rita, a FÉHE nappali szolgálatának vezetője elmondta: a mintegy hatvan gondozott közül tizenöten fogadták el a meghívást. Jó alkalom ez arra, hogy akár a szülővel együtt kimozduljanak, a természetben legyenek. Ebből az élményből hosszú ideig töltekeznek majd. A közös foglalkozás a sporthorgászok számára is újdonság, megtanulnak sérült emberekkel együttműködni.

Az eredményhirdetés után, a vacsora mellé nagy meglepetésben volt részük a fiataloknak: ajándékba megkapták a horgászbotot, amellyel versenyeztek. Végül a két szervezet egy-egy fát is elültetett a horgásztó félszigetén.