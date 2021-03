A húsvétváró barka a sláger – Körülnéztünk a szombathelyi piacon (Fotógaléria)

A piacon pénteken reggel a vásárlók célirányosan gyűjtötték be a finomságokat. A járvány okozta bizonytalanságot azonban az eladók is érzik.

Ezt ne hagyja ki! Országos Mentőszolgálat: Hadházy Ákos fejezze be a rémhírkeltést!

Horváth Emil szerint a vásárlók is félnek: – Mindenki próbál olyankor jönni, amikor jellemzően kevesebben tartózkodnak a csarnokban. A fiatalok például munka előtt, kora reggel vásárolnak be itt, a piacon – mondja el a zöldséges, megjegyezve, hogy sokan veszik most is a tartós élelmiszert nagyobb mennyiségben, lisztet, tésztát, olajat, így ritkábban kell eljárniuk a boltokba. A többi árucikk tekintetében jelenleg a saláta és a retek a legkelendőbb – persze a barka és medvehagyma mellett.

A vásárlók száma szerinte viszont még így sem csökkent a harmadik hullám érkezésével, a vásárlás ideje azonban határozottan rövidült. Mostanában senki nem nézeget vagy válogat a termékek között. Általában előre megírják a listát a szükséges dolgokról még otthon, így csak bejönnek, és célirányosan megveszik az árukat. Azon vannak, hogy minél hamarabb mehessenek haza.

Bár az emberek gyorsabban végeznek a vásárlással a piacon is, Horváth Emil tapasztalatai szerint szerencsére még ez alatt a rövid idő alatt is odafigyelnek a járványügyi előírásokra.

– Mindenki viseli a maszkot, és amennyire ezeken a folyosókon lehet, betartják az előírt távolságot is – jegyzi meg zárásként.

Kalauz Katalin eladóként szintén azt tapasztalja, hogy nem változott drasztikusan a vásárcsarnokban a vásárlók száma.

– A koronavírus-járvány előtti időszakhoz képest valóban kevesebben vannak, a harmadik hullám azonban ezt az arányt most nem befolyásolta – mondja, hozzátéve: az új szigorítások bejelentése után érezhető volt egy kis megtorpanás, de azóta megint jönnek a vásárlók – igaz, hamarabb is végeznek a „beszerző körúttal”.

Katalin abban nagyon reménykedik, hogy a közelgő húsvét valamennyire fellendíti majd a forgalmat.

– Már most is nagyon sokan viszik a barkát és a medvehagymát, de a sárgabaracklekvárunk is kifejezetten népszerű mostanában – meséli.

Mindent összevetve ő is úgy látja, hogy a vásárlók betartják a járványügyi előírásokat. És bár mostanában nem jellemző, hogy hosszú sorok alakulnak ki a standok előtt, ha mégis előfordul, akkor a kötelező távolság tartására is igyekszik odafigyelni mindenki.