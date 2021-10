A japán utaitét, Lainát is hallhatja a közönség a Japán napon Szombathelyen – videó

A Magyar–Japán Baráti Társaság Szombathely elnöke, Schmitt Csilla meghívására Tokióból érkezett a mai Japán napra a 26 éves Laina. Utaite, így nevezik hazájában a hozzá hasonló amatőr énekeseket, akik animék – japán rajzfilmek – betétdalait, videójátékokhoz kapcsolódó dalokat énekelnek. Az ifjú hölgy a kedvünkért dalra is fakadt.

A kölcsönös bemutatkozás után a süppedős fotelekben kényelembe helyezkedve egy hangszintetizáló szoftvert, a Hatsune Mikut említi elsőként Laina. Tizenkét-tizenhárom éves kora óta hobbija az éneklés, ez a program segítette elkészíteni az első zenéit, „ezek alá énekelt”, ahogy teszik ezt százak, sőt ezrek Japánban. Azt már az interneten fedezzük fel: gyerek volt még, amikor kiegészítőként újabb hangeffekteket dobott piacra a gyártó, ezekkel is gazdagítva a zenegyártás lehetőségeit.

Hatsune Miku más minőségben is előkerül: a türkiz hajú, fekete miniszoknyás és türkiz nyakkendős lány egyben egy virtuális személy is (egy vocaloid), akinek a hangját egy hangszintetizátor generálta, és aki hatalmas népszerűségre tett szert a szigetországban. A dalait éneklő rajongók az utaiték, akik – hogy még egy idegen kifejezést említsünk – a youtube-hoz hasonló Nico Nico Douga oldalra töltötték és töltik fel saját dalaikat vagy már korábban készült zeneszámokat saját stílusukban, elő­adásukban.

Mindezt úgy, hogy az arcuk legtöbbször nem jelenik meg a felvételen. Kevesen válnak közülük profi énekessé saját csatornával – Laina egyik barátnője, Mes például profi, ő japán, kínai és angol nyelven is énekel, ő is jelen lesz, igaz virtuálisan, a Japán napon, videóinterjú készült vele, és a hangját hallhatják a nézők –, de a legtöbben csak hobbiként énekelnek, gyakorolnak iskola, munka után hetente többször is, ahogy Laina is teszi. Azt is elárulja, a japán videómegosztó már kevésbé népszerű, mint egy évtizede: a nemzetközi hírnév más csatornákra vitte a fiatalokat, őt is.

A fiatal nőről megtudjuk még, hogy Kanadában született, Ontario tartományban végezte az egyetemet pszichológia szakon, Japánban cserediákként szerzett egyévnyi tapasztalatot. Két éve költözött Tokióba, ahol egy utazásszervező cégnél dolgozik. Európába másodszor látogat – korábban körúton járt, most Bécsből érkezett Szombathelyre, és a mostani pár nap jó alkalom arra is, hogy Kanadában élő édesanyjával, Keikóval is találkozzon: Szombathelyen vendégeskednek, ismerkednek a környékkel, az országgal.

Laina egy átlagos napja ugyanúgy telik, ahogy sok európai, amerikai, ázsiai kortársáé. Az éneklés az önkifejezés, a lazítás eszköze számára, az érzelmeit mutatja meg a dalválasztásaival. Kanadában már többször fellépett, Tokióban is szívesen tenné, de a járvány miatt eddig nem adódott erre lehetőség, mondja. A kedvünkért a szobában minikoncertet rögtönöz: a Yume to Hazakura albumról énekel.

Rajta kívül egy kertépítő mester és egy kendamamester (japán ügyességi fajáték) is Szombathelyre hozza ma a távol-keleti kultúrát. Laina lágy, sejtelmes hangját az Ataru Tai­ko Dobszínház előtt hallhatja a közönség. Híres, Magyarországon is ismert animék, mangasorozatok betétdalait énekli majd, mint az Evangelion, a Fullmetal Alchemist, a Naruto, a Suzumiya Haruhi, a Mahou Shoujo Madoka és a Noragami.