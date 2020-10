A járvány ellenére szinte mindenhol tovább drágultak a lakások

Szombathelyen az Oladi dombon és a Sarlay-telepen nem ritka a 600 ezer forint feletti négyzetméterár. A lakásáfa visszacsökkentésével az új építésű lakások alternatívája lehet a saját erős építkezés

Az ingatlan.com ingatlanhirdetési portál több mint 12 ezer eladó lakás és ház hirdetése alapján vizsgálta a vasi lakáspiacot. Szombathelyen szeptember közepén a kínálatban szereplő lakások és családi házak négyzetméterárának mediánja 355 ezer forint volt, ami azt jelenti, hogy az eladó lakóingatlanok fele ennél alacsonyabb, a másik fele pedig ennél magasabb áron szerepel a kínálatban. A belvárosi ingatlanok iránt a legnagyobb a kereslet: az érdeklődők 20 százaléka szeretne itt lakást vásárolni, ezekért négyzetméterenként 411 ezer forintot kérnek a tulajdonosok. Szintén népszerű a vevőjelöltek körében az Oladi-lakótelep, a Derkovits-lakótelep és a kámoni városrész is.

Az ingatlanhirdetési portál adatai szerint a legmagasabb 600 ezer forint feletti medián négyzetméterárak az Oladi domb és Sarlay-telep városrészeket jellemzik. A 355 ezer forintos átlagos négyzetméterár egyébként 7 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi árszintet. A legnagyobb mértékű éves drágulás éppen ezt megelőzően volt tapasztalható: 2019-re több mint 23 százalékkal nőttek a lakásárak az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Érdekesség, hogy Vas megye más városaiban sem állt meg az áremelkedés a járványhelyzet ellenére sem. Sárváron a tavaly szeptemberi 309 ezer forintos átlagos négyzetméterárról 331 ezer forintra nőtt a kínálati átlag, Kőszegen 260 ezerről 308 ezer forintra nőttek az árak, Szentgotthárdon pedig kifejezetten erőteljes drágulás zajlott még most is: az egy év alatti 34 százalékos áremelkedés miatt most 314 ezer forintot kérnek a lakások egy négyzetméteréért. Van ellenpélda is, mert Körmenden a tavaly szeptemberi 270 ezer forintról mostanra 232 ezer forintra zuhant az átlagos négyzetméterár.

Miközben a használt lakások, ha lassuló ütemben is, de tovább drágultak a vasi megyeszékhelyen, az új építésű ingatlanoknál fordított előjelű változások történtek. A portál adatai szerint Szombathelyen az új lakások és házak négyzetméter­árai 491 ezer forintra csökkentek a tavaly ugyanekkor tapasztalt 531 ezer forintos átlagárról, ami 7,5 százalékos mérséklődést jelent egy év alatt. – Szombathelyen az elmúlt években nem épült sok új lakás, jelenleg is csak alig több mint egy tucatnyi eladó új lakás és ház közül válogathatnak az érdeklődők. Bár a koronavírus-járvány az új lakások piacán is okozott némi bizonytalanságot, inkább ez a szűkös kínálat magyarázhatja az árak csökkenését – mondta Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője. Aki új építésű ingatlant szeretne Szombathelyen, annak viszont reális alternatívát nyújthat a saját erős építkezés. A Szombathelyen elérhető lakóövezeti és külterületi telkek átlagára szeptember végén 18 millió forint volt, szemben az egy évvel korábbi 13,6 millióval. Az látszik ugyanakkor, hogy a mostani kínálatban nagyobb telkek vannak, amelyek felhúzzák az átlagot. A telkek négyzetméter­árában lényegében nem történt változás, jelenleg is alig 11 ezer forint az átlag. – Bizonyos mértékű önerővel, az állami támogatásokkal és hitellel számolva könnyen lehet, hogy nagyobb otthonba tud költözni a család, mintha kész lakást vásárolna egy vállalkozástól. Ráadásul ilyenkor a saját igények is jobban érvényesülhetnek a tervezés és a kivitelezés során – mutatott rá Balogh László. Érdemes figyelembe venni, hogy a csok a nagycsaládos építtetőknek akár 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 15 millió forint kedvezményes hitelt jelent, de a kevesebb gyereket vállaló családok is milliókat forgathatnak bele egy építkezésbe. Tavaly július óta elérhető a babaváró támogatás is, amelynek 10 millió forintja szintén felhasználható egy építkezéshez. Ha valaki Szombathely környékén keresgél, ott ennél jóval olcsóbban is tud megfelelő telket vásárolni, sőt egyes településeken a falusi csok támogatásával is lehet számolni.

Az építkezéseknek ismét lendületet adhat az 5 százalékos lakásépítési áfa, amelynek visszavezetését alig egy hete jelentette be a miniszterelnök a készülő új otthonteremtési program részeként. Az új lakásokra vonatkozó áfacsökkentés bejelentése a lakásépítések szempontjából jól jött, hiszen a kiadott lakásépítési engedélyek 2020 augusztusában négyéves mélypontra süllyedtek. A kedvezményes lakásáfa miatt növekedésnek indulhat az újlakás-kínálat Vas megyében is.