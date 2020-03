A járvány miatt kialakult helyzet fokozott stresszel jár

Két fórumon is fordulhatnak pszichológusi segítségégért azok, akik úgy érzik, a koronavírus adta új helyzetben nehezen viselik a fokozott stresszt, lelki terhelést: elsősorban egészségügyi dolgozóknak hozták létre a csoportokat, de civilek is fordulhatnak az önkéntes szakemberekhez.

Összefogtak a segítők országszerte: a koronavírus okozta extrém lelki megterhelés csökkentésére internetes fórumokon várják azok megkeresését, akik úgy érzik, pszichológusok és életvezetési tanácsadók segítségére van szükségük.

– Online beszélgetünk azokkal, akik megkeresnek minket. Maximum három alkalmas, 45 perces térítésmentes segítségnyújtásról van szó, kifejezetten a koronavírussal kapcsolatos plusz terhelés kapcsán. Ez az időszak előhozhat olyan pszichés problémát – szorongást, élethelyzeti nehézséget –, ami esetleg korábban is jelen lehetett a kliensben. Ez egy extrém terhelés mindenkinek, főleg az egészségügyben dolgozóknak: orvosoknak, nővéreknek, ápolóknak, mentősöknek, ezért, ha ilyen mentális problémájuk jelentkezik, akkor könnyen elérhető a segítség számukra a Facebookon létrehozott Mental-For Doctors Csoportban – mondta el Kovács Gergő klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, hozzátéve, hogy bár az egészségügyi intézményekben is dolgoznak segítő szakemberek – akik ebben az esetben szintén bevethetők -, ezt a kórházak szabályozzák, azokban az ő kapacitásuk is véges. Kovács Gergő maga is részt vesz önkéntesként a nemrég indult kezdeményezésben.

– Azért tartottam fontosnak, hogy csatlakozzam hozzá, mert most mindannyiunknak kiemelt kötelessége a társadalmi felelősségvállalás, amely a pszichológusok etikai kódexének is fontos eleme. Én ezzel tudok hozzájárulni a vírus elleni védekezéshez – hangsúlyozta. A Mental For Doctors Csoportban albumba rendezve pszichológusok, coachok fényképeit lehet megtalálni: akit szimpatikusnak tart az egészségügyi dolgozó, rákattint a fotójára és a kép melletti linken időpontot tud foglalni. Nemcsak orvosokat, civileket támogató portál is létrejött: a pszi.hu-n segítséget nyújtanak online vagy telefonon, bárkinek, aki felkeresi a portálra regisztrált pszichológusokat, pszichiátereket, mentálhigiénés szakembereket.

– Vannak már megkereséseink, igaz, viszonylag még kevés: egyrészt mert új kezdeményezésekről van szó, másrészt pedig nagyon az elején vagyunk. Ilyenkor még tartanak a pszichés tartalékok, tart az új helyzethez való alkalmazkodás lendülete, mindenki megpróbálja a megoldani a napi aktuális feladatait problémáit. Pár hét után azonban kezdenek kimerülni ezek a tartalékok, akkor fordulnak majd nagyobb számban segítségért, vagy a krízis végén, amikor már nincs szükség arra, hogy az emberek megoldják a rendkívüli helyzeteket – emelte ki. Megtudtuk azt is, a Mental For Doctors Csoport és a pszi.hu önkéntesei között több Vas megyében élő pszichológust is megtalálhatnak a fórumokat felkeresők.