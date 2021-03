A játékalapú tanulásban hisz Iványiné Nagy Kinga a Brenner-iskola könyvtárostanára

Iványiné Nagy Kinga a Brenner-iskola könyvtárostanára. Missziója az olvasóvá nevelés újszerű módszerekkel. Jelmondata: Tanulj játszva, játssz tanulva! Aktuálisan digitális tananyagairól is kérdeztük.

A tavaly Digitális Pedagógus Díjjal elismert könyvtáros tanóráin az elsők között alkalmazta a webes lehetőségeket. 2013 óta készít kreatív feladatokat, digitális játékokat a magyar kultúra napjára. Kingárium – Könyvtári kreatívkodásaim címmel blogot vezet és virtuális könyvtárat hozott létre a tanítványainak, akik elektronikus dokumentumokhoz – mini e-könyvekhez, hangoskönyvekhez, mesélős videókhoz – juthatnak a speciális könyvtárban. – Az Országos Széchényi Könyvtárban kezdtem a pályámat, kutatónak készültem, de máshogy alakult az életem, Szombathelyre jöttem férjhez. 1987-től a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárban dolgoztam, a főállású anyaság évei után 1997-től a Brenner-iskolában. A gyerekek olvasóvá nevelése a szívügyem. Ezzel kapcsolatban a Máté-effektust fontos említeni, ami az olvasásszociológia törvényszerűsége is: akinek sok talentuma van, annak még több lesz, és a kulturális és szociális hátrányok és előnyök is halmozódnak az „akinek van, annak adatik elv” alapján. A könyvtárhasználatban ez annyit jelent: akinek megadatik az olvasás kulturált lehetősége otthon, annak jellemzően igénye lesz a könyvtárakra is. Feladatunk a kulturális hátrányok kompenzálása.

A másik lényeges szempont: nincs olyan gyerek, aki nem szeret olvasni, csak olyan, aki még nem találta meg a megfelelő olvasmányt magának. Éppen ezért minél több és különböző típusú olvasmányt kell kínálnunk számukra. Aki jól olvas, az sokkal jobban teljesít, és később is könnyebben boldogul – magyarázza. Kinga kreatív módszerekkel ösztönzi a kicsiket: olvasási naptárral, olvasmányfüzérrel, színezőkkel egy-egy könyv elolvasásának rögzítésére – a sablonok mind letölthetők. Az információs műveltség átadásánál is abban hisz, hogy a tanulj játsz va, játssz tanulva módszer az eredményesebb. Amikor kölcsönzésre olvasmányokat ajánl, egyénileg is ad tanácsot. Azt mondja, a könyvtáraknak nagy szükségük lenne még több friss szépirodalmi alkotásra: ezzel kompenzálni lehetne a hátrányos helyzetű gyerekeknél a könyvtárba járást. Másrészt a régi könyveket nem szívesen veszik kézbe a gyerekek. A Könyvtárostanárok Egyesülete a 2019-ben Kingának is adományozott emlékérem kapcsán azt írja róla: a könyvtára olvasóterem, kuckó, könyvtári tanterem, kölcsönző is egyben.

– Szabad kezet kaptam a hatalmas könyvtár bútorzatának és kiegészítőinek választásában, amikor épült az iskola. Különböző tereket tudtam létrehozni. Az olvasótermi részben le tud ülni egy teljes osztály, de kiscsoportos foglalkozást is tarthatunk. Digitális tábla is került a helyiségbe; a kölcsönzőrészben elkülönítettük a kicsiknek szóló állományt. A mesesarkot szőnyeg, babzsák fotelek, mesefal díszítik. A virtuális könyvtár az iskola diákjainak elérhető: a magyar népmesegyűjteményből, az elektromos autókról, de receptekből is készítettem például e-könyveket. Itt is hangsúlyozom: fontos, hogy sokféle szövegtípussal ismerkedjenek a gyerekek.

Kinga digitális játékokat is állít össze: tanulás és szórakozás ötvöződik ezekben. 2013 óta hagyomány az iskolában, hogy a magyar kultúra napja alkalmából a felsős osztályok foglalkozáson vesznek részt a könyvtárban, és játékos feladatok – digitális keresztrejtvény, kódfejtő feladat, szókereső – viszik őket közelebb az ünnephez. 2018-ban irodalmi atlasz készült, népi mesterségek, hungarikumok felismerése is feladat volt. Az idén II. Rákóczi Ferencet választotta – az általános műveltségre épülő játéksor a fejedelem alakját járja körül.

– A játékos elemekkel lehet megszólítani a mai diákokat. Sokkal nehezebb dolga van annak, aki le akarja ültetni őket, és azt kéri, jegyezzék meg, és mondják vissza a tananyagot. A munkánk másik fontos eleme az információs műveltség fejlesztése. A könyvtár az információhoz jutás helyszíne: azt tanítjuk, hogyan szerezzük meg az információt, hogyan értékeljük, válasszuk ki, és hogyan használhatjuk etikusan – ez a hivatkozást, a pontos forrásmegjelölést jelenti. A digitális tananyagoknál erről is található játékos feladat, ami szabadon letölthető.

Kiemelt képünkön: Iványiné Nagy Kinga a berendezéssel, dekorációval folyamatosan csinosítja és szakszerűvé teszi a könyvtárat