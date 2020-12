Az Európát kutyáival bejáró lukácsházi Szeifer Diána terveibe is beleszólt a koronavírus

Kicsit több, mint tíz éve foglalkozik a most 26 éves Szeifer Diána kutyák trenírozásával. Jelenleg négy éves magyar agarával, Dalival járja a versenyeket és a két éves Intit készíti fel a kutyás megmérettetések világára, aki egyébként a ritka perui meztelenkutya szőrös változata. Az idei év koronavírus-helyzete azonban az ő terveibe is beleszólt, erről is mesélt most lapunknak.

Korábban írtunk már az Európát kutyáival bejáró lukácsházi lányról, aki a Kalandagarak nevű Youtube- és Facebook-oldalán is rendszeresen oszt meg tartalmakat. Részletesen dokumentálja azt a sokszínű életet, amelyet a kutyás versenyek világa jelent. Szeifer Diána a korábbi években sokat járt külföldre, az idén azonban csak kétszer volt rá lehetősége. A fennmaradó időben kénytelen volt az országon belül boldogulni, de meglátva a jót felkereste hazánk kevésbé látogatott helyeit. A kijárási tilalom előtt nagyon sokat ment a kutyákkal. – Rengeteg olyan helyet meglátogattam, amit eddig nem. Vagy azért, mert nem volt rá időm, vagy amiatt, mert messzebbinek gondoltam, mint az osztrák célpontokat – meséli. – Korábban nagyobb csapatokkal is kirándultam, legutóbb a korlátozások előtt voltam a Bükkben kutyás túrán. A Három-kő régóta a bakancslistámon volt. Szerencsére az idő is nagyon szép volt, és legalább ötven kilométert lejártunk a négy nap alatt – mondja.

További kirándulásokat is terveztek volna, azokat azonban a vírus és a korlátozások miatt most egy időre elengedték.

Verseny és edzés szempontjából is megviselte őket a járványhelyzet. Mint mondja, egy sportkutya életében egy év hatalmas kiesés, négy évvel ér fel körülbelül, hiszen ők gyorsabban öregednek nálunk. Emellett az sem elhanyagolható, hogy egy agár aktív versenyzési kora kétévestől hatéves koráig tart. Diána Intivel is el akarta kezdeni a versenyzést, hiszen most érte el vele azt a szintet, ez azonban elmaradt, az edzéseket is csak később tudták elkezdeni a tervezettnél. Tavasszal nem lehetett megtartani a szombathelyi agilityedzéseket, most pedig a rendezvénytilalom miatt maradtak el a versenyek. – Amiben igazán megtört engem ez a vírushelyzet, az két dolog – meséli. – Az egyik, hogy Magyarország rendezte volna az idén a Coursing Európa Bajnokságot, a másik pedig, hogy Dali harmadik hellyel kvalifikált a versenyre, de a versenyt elhalasztották, a korábbi pontszámokat törölték.

Az őszi kvalifikáción már nem sikerült olyan jó eredményt elérni, a jövő tavaszi két kvalifikáción pedig már kisebb eséllyel indulhatnak. Dia három mozgásformában indul kutyáival, kettőben pedig ő maga edzi őket. A cour­sing, vagyis agárversenyzés és a dog dancing versenyekre ő edzi az ebeket. Dog dancing edzéseket heti háromszor tart, ilyenkor kutyánként 15 percet foglalkozik velük. Az agárversenyzés igényesebb, hét közben minimum három, de akár hét kilométert is megtesznek tempós sétával, hétvégén ez a távolság tíz kilométer fölött is lehet. Szükség is van a nagy távokra, mint mondja, egy ilyen versenyhez időigényes a kutya megfelelő kondijának felépítése, de egy hónap alatt elérhető. A dog dancingre körülbelül fél év alatt rakja össze a koreográfiát.

Dali egyébként különlegesnek számít a zenés-táncos versenyeken. Gazdája elmondja, hogy Európában nem tudnak más agárról, amelyik a verseny hivatalos osztályában szerepelne, olyanról pedig a történelemben sem tudnak, amelyik a hivatalos freestyle magasabb osztályában versenyzett volna.

– Jövőre mindenképpen szeretném Intivel elkezdeni az agilityversenyzést – hangsúlyozza. – Dalival pedig szeretném kipróbálni a dog dancing másik osztályát, a szabadstílusú mellett.

Addig is tovább folytatják az edzéseket, amíg az idő engedi, odakint, később pedig, amikor már nagyon hideg van, egyes trükköket akár a lakásban is gyakorolhatnak.