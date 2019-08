A kampányra vitairattal készül, nem programterv-kinyilatkoztatással dr. Balázsy Péter 

Október 13-ra írta ki az önkormányzati választásokat Áder János köztársasági elnök, a kampányidőszak ma kezdődik. Dr. Balázsy Pétert, a Fidesz–KDNP szombathelyi polgármesterjelöltjét előzetesen programjáról, a megyeszékhely politikai klímájáról és arról kérdeztük, milyen kampányra készül.

– A hitvallásom, ami az egész kampányon végig fog kísérni, hogy a fejlődés érdekében meg kell keresni Szombathelyen azokat a pontokat, amelyek mentén együtt tudunk működni az itt élőkkel – szögezi le Balázsy Péter. És ha már kampány: szerinte az embereknek elegük van a pártpolitikai csatározásokból, a háborúskodásból, ezeknek véget kell vetni. Az őt ért támadásokkal kapcsolatban azt mondja, méltatlan és a valóságot nélkülöző állításokkal nem tud és nem is akar foglalkozni. Meglátása szerint elfogadhatatlan a választók megtévesztésével kampányolni. Például közvetlen brüsszeli forrásokra hivatkozva kerékpárút-építést ígérni, miközben tény, hogy ma a támogatások és a pályázati források döntő része a kormányon keresztül érkezik. Az egyetlen működő út a fejlődéshez, ha szoros szövetségben tudunk Magyarország kormányával dolgozni.

Balázsy Péter aktív a közösségi felületeken. – Ez a leggyorsabb módja, hogy az emberekkel kapcsolatot tartsak és rengeteg javaslatot, pozitív megerősítést és támogatást kapok így. A következő hetek a személyes találkozásokról szólnak, a körzeti jelöltjeinkkel együtt el szeretnénk jutni minden szombathelyi háztartásba, hogy megkérdezzük az emberek véleményét. Programot csak az itt élőkkel együtt érdemes alkotni. Egy vitairat már elkészült, amelyből néhány pontot ki is emelt. Ha polgármesternek választják, azon dolgozik majd, hogy minél több fiatal maradjon Szombathelyen és minél többen térjenek haza. Ehhez kapcsolódik a helyi köznevelési intézmények teljes felújítása is. Dr. Puskás Tivadar munkájának köszönhetően 80 százalékban megújultak a bölcsődék, óvodák, iskolák, nem kell sok, hogy teljes legyen a sor.

Egységes városi ügyfélszolgálati rendszer létrehozását tervezi, ahol az összes városi szolgáltatót egy helyen el lehet majd érni. Cél, hogy városképben, városüzemeltetésben jussunk el a szomszédos osztrák városok szintjére. Elmondta azt is, a folyamatban lévő nagyberuházásokat be fogják fejezni. A következő években a város szolgáltató szerepét kell erősíteni, az utakat, járdákat fel kell újítani. A piacot külön említi: kiemelten fontos hely, rengetegen megfordulnak ott. Az épület új köntöst kap és törekedni fog arra is, hogy a parkolási rendszert, a környék növényzetét is megújítsák, és olyan épületet alakítsanak ki, amely megfelel a következő húsz-harminc év kihívásainak.

Gyopáros Alpárral, a Modern Városokért felelős kormánybiztossal már most azon dolgoznak, hogy a meglévő mellé újabb 2 milliárd forint jöjjön a piac átalakításához. Új, korszerű buszokkal kell megújítani Szombathely közlekedését – erről Kaderják Péter államtitkárral tárgyalt. Első lépésként elektromos buszok érkeznek ide tesztelésre, középtávon elektromos hajtású buszokra állna át a város, amitől a levegőtisztaság markánsan megváltozna. Dr. Hende Csabával együtt hatékonyan lobbiznak ezért a programért. Elfogadás előtt áll a városi elkerülő úthálózat két hiányzó elemének megépítése is, ezzel lényegesen csökkenne a városba bemenő forgalom. Zárásként Balázsy elmondta, közösen az itt élőkkel akar új lendületet adni Szombathelynek.