A kerámia ünnepe Magyarszombatfán – Népes volt a 18. fazekas forgatag

Fekete, fehér, virágos, áttört, dísznek való, használatra kész: nehéz lett volna megszámolni, hányféle fazekas remek cserélt gazdát Magyarszombatfán a 18. Fazekas napokon.

– Még mindig az útkeresést mondanám – mutatta sokszínű munkáit Mácsai László. Az egyik legfiatalabb fazekas tavaly mutatkozott be, most másodszor volt résztvevő a magyarszombatfai szakmai seregszemlén és vásáron, amely pedig sorban a 18. volt. A fiatalember sokféle színnel, technikával kísérletezik, munkáira, edényeire nagyon sokan voltak kíváncsiak, és szívesen mesélt a munkafolyamatról.

A helyi fazekasok is szép számmal adtak túl letisztult, felismerhető stílusú remekeiken. A kiállítók örültek a „vásározó-időjárásnak”, nem volt sem túl meleg, sem hideg, éppen nézelődésre alkalmas időjárás kísérte az érkezőket. Pedig egy standnál még a telet is megidézték: hóember készült, természetesen kerámia-hóember várta a vevőjét. Volt bőven szlovén és német szó is, és nagyon sokan tálakkal, tányérokkal, kertbe való díszekkel távoztak a fazekasok forgatagából.

A fazekasok tudják, hogy apróságok nélkül nem érdemes vásárba indulni: nyakláncokat, asztali dísznek való színes, vidám mázas agyaggombákat is kínáltak annak, aki csak kisebb kincsre vadászott. A kerámiakínálattal jól megfért a kosárfonó és például a tökmagolajos meg a mézes is, és nincs kézműves kirakodás langalló nélkül – Magyarszombatfán sem maradtak el a vásári ízek, már a kirakodás első órájától kínáltak korai ebédet, késői reggelit.

A fazekasház környéke az eddiginél is több kiállítónak adott teret, hiszen lebontották a szomszédos házat, rendezték a területet, így az eddiginél jóval szellősebb, kényelmesebb volt a forgatag.