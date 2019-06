A kerékpáros közlekedésnek van hova fejlődnie megyénkben is

Az előzékenység és a másfél méteres kerülési távolság sokat segíthetne a kerékpáros balesetek megelőzésében, ahogyan az is jó lenne, ha a kerékpárutak tervezésébe bevonnák a civil egyesületeket is.

Minden átmenet nélkül ugyan, de visszavonhatatlanul megérkezett a nyár, kirajzottak a bringások is. A Szombathelyi Tekergők kerékpáros egyesület vezetőjével, Szabó Gergővel beszélgettünk közlekedési kultúráról, kerékpárutakról, szezon eleji felkészülésről és a balesetekről, amelyek elkerülhetők lennének.

Magyarországon több ezer kilométer kerékpárút van, és egyre több épül, ami jó. Ami ellenben rossz, hogy sokszor ezek a kerékpárutak a semmiből a semmibe tartanak, és sajnos sok esetben a minőségük sem a legjobb.

– Ezeket a kerékpárutakat asztal mellett ülő emberek tervezik, akik nem két keréken közlekednek, ennek ellenére a kerékpáros civil szervezeteket a beruházások előtt nem igazán kérdezik meg – mondja Gergő, aki szerint a legjobb kerékpárút az, amelyik az úttesten halad. Ennek két oka is van: egyrészt leginkább itt lehet folyamatos hullámban közlekedni – nem kell minden sarkon megállni – másrészt itt a kerékpáros szem előtt van, az autós folyamatosan látja a kerékpárost. Gergőről – aki egy Hollandiában nagyon népszerű cargo bike-on (teherszállító kerékpár) biciklizett – a szombathelyi Nádasdy utcában készítettünk képet. Itt a kerékpárosoknak szánt utat a járdán vezetik el a parkoló autók mellett, amelyek félig rajta állnak a kerékpárúton, ez már eleve gond, de egy-egy óvatlan ajtónyitásból ráadásul komoly baleset is lehet. Sajnos a legtöbb helyen eleve túl szűkek az utak, és így a kerékpársávok is, ezért nem árt az óvatosság, bárhol kerekezünk is.

Aki a téli hónapok és az esős tavasz után mostanában kezd neki a bringázásnak, annak pár szabályt mindenképpen érdemes figyelembe vennie. Először is át kell nézni a biciklit, különös tekintettel a keréknyomásra és a fékekre, de a legcélszerűbb egy szervizzel indítani. – Az első tekeréskor ne vállaljunk túl sokat, egy Szombathely–Bucsu–Bozsok oda-vissza út éppen megteszi – mondja Gergő, akit a balesetekről is kérdeztünk.

Szerinte nálunk még mindig hiányzik a megfelelő közlekedési kultúra, az az alapállás, hogy minél gyorsabban eljussunk valahová, az előzékenység nem divat, pedig az segítene megelőzni jó néhány balesetet. Az autósoknak például hozzá kellene szokniuk, hogy legalább másfél méter távolságot tartsanak a bringásoktól, amikor előzik őket – hangsúlyozza az egyesület elnöke.

2017-ben a világ leghíresebb kerékpárversenye, a Tour de France is elindította a saját 1,5 m-es kampányát, miután több versenyző is életét vesztette az utakon edzés közben. A világ több országában is törvénybe foglalták már az előzési oldaltávolság minimumát, Franciaország, Belgium, Spanyolország, Portugália, az USA, Kanada, Ausztrália és a Dél-afrikai Köztársaság mellett Románia is, Magyarországon azonban ez még nem szabály.

Persze van dolguk a kerékpárosoknak is, ha meg akarják előzni a baleseteket. A KSH 2015-ös adatokat vizsgáló közlekedési baleseti statisztikai évkönyvéből kitűnik, hogy a kerékpárosok az általuk okozott balesetek javát a reggel 7 és 8, valamint a 14 és 19 óra közötti időszakban okozzák. Leggyakrabban a sebesség helytelen megválasztása és az elsőbbség meg nem adása szerepel az okok között, ezeket pedig szorosan követi a szabálytalan irányváltoztatás.

A kerékpáros balesetek nagy része könnyű sérülésekkel jár, de több mint harmaduk súlyos sérülésekkel végződik, és évente nagyjából ötvenen életüket vesztik. A májustól szeptemberig tartó időszak a legveszélyesebb, ezen belül is különösen júniusban és júliusban ugrik meg a balesetek száma. A kerékpárosok is lakott területen belül okozzák a legtöbb gondot, és más hibájából is itt éri őket a legtöbb baleset, ahogyan az adatokból azt is ki lehet olvasni, hogy nem a főutak a legveszélyesebbek.

Vas megyében amúgy nincs sok kerékpáros baleset, a nyugat-dunántúli régióban is nálunk a legjobbak a mutatók, a legrosszabb a helyzet a fővárosban, Észak-Magyarországon és az Észak-Alföldön. A 65 év felettieket több baleset éri, mint a 6–14 éves és a 36–40 éves korosztályt együttvéve. Probléma az is, hogy a kerékpárosok sok balesetet okoznak ittasan, az ilyen balesetek több mint húsz százalékáért ők felelnek évek óta. Ez hatszor annyi, mint amennyi a tehergépkocsi-vezetők vagy a motorosok hibájából ered.