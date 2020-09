A készenléti rendőrség is ellenőrzi a maszkviselést a GYSEV vonalain

A vasúttársaság kérésére kiemelt figyelmet fordít szeptembertől a készenléti rendőrség a maszkviselés ellenőrzésére a GYSEV Zrt. vonalhálózatán. A tömegközlekedési eszközökön május óta kötelező a száj és orr takarása, az utóbbi hetekben azonban a vasúttársaság munkatársai is azt tapasztalták, hogy a korábbinál kevesebben tartják be a szabályokat.

A GYSEV Zrt. folyamatosan tájékoztatja utasait arról, hogy a vonatok fedélzetén kötelező a száj és orr takarása maszkkal, vagy egyéb eszközzel. A vasúttársaság hangos utastájékoztatón, a cég honlapján, Facebook-oldalán, a vasútállomásokon és a vonatok fedélzetén kihelyezett plakátokon, valamint az utastájékoztató monitorokon is kéri utasaitól a higiéniai rendszabályok betartását.

A vonatok fedélzetén a jegyvizsgáló munkatársak figyelmeztetik a maszk nélkül utazókat, ugyanakkor a vasúttársaságnak, mint közlekedési szolgáltatónak nincs hatósági jogköre az ellenőrzésre.

Ezért fordult a GYSEV Zrt. a készenléti rendőrséghez és kérte, hogy a vasúttársaság vonalhálózatán is végezzenek ellenőrzéseket a rendőrök. Szeptembertől így bármelyik GYSEV-es vonat fedélzetén megjelenhetnek a rendőrség munkatársai és ellenőrizhetik a higiéniás rendszabályok betartását.

„Azért is tartjuk fontosnak a készenléti rendőrség jelenlétét, mert a szeptemberi iskolakezdés miatt jelentősen nőtt az utasok száma, emellett a napi koronavírusos esetszámok is emelkedtek. Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy mindenki betartsa a hatályos szabályokat. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a szerelvények tisztítására és fertőtlenítésére, szolgálatot teljesítő kollégáinkat pedig folyamatosan ellátjuk megfelelő védőfelszereléssel” – mondta Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója.

A GYSEV Zrt. a koronavírus megjelenése óta kiemelt figyelmet fordít a vasúti járművek tisztítására. A személykocsikat és motorvonatokat folyamatosan fertőtlenítik: minden vonat indulása előtt vírusölő vegyszerek alkalmazásával történik a takarítás, emellett rendszeresen ózongenerátoros légtisztítást is végeznek a járműveken. A mellékhelyiséggel rendelkező állomásokon, valamint a személykocsik és motorvonatok mellékhelyiségeiben vírusölő kézmosófolyadékot biztosítanak az utasok számára.