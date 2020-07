A kínai hallgató summa cum laude végzett a szombathelyi egyetemen

A karantén idején doktorált az első kínai PhD-hallgató Szombathelyen: Sun Dong (28) mindössze három év alatt elvégezte a doktori iskolát, és kiváló minősítéssel védte meg disszertációját a biomechanika területén.

Dr. Sun Dong 2017-ben érkezett a Savaria Műszaki Intézetbe. A kínai kutató azzal foglalkozik, hogy az Achilles-ín szakadása hogyan befolyásolja a járást és a sportmozgásokat, és hogyan lehet ezt jól rehabilitálni. A probléma az, hogy az Achilles-ín szakadása után a térd át kell, hogy vegyen a terhelésből, és ez felgyorsítja a porckopást.

Sun Dong témavezetője Dr. habil. Fekete Gusztáv, akitől magyar nevet is kapott, és a disszertáció védésekor Dongó Sándorként mutatkozott be, felderítve a bizottság tagjait. Az elnök Veszprémből, az egyik opponens Sopronból, a másik Gödöllőről jött, így négy város kapcsolódott össze az eseményen. A szakértők száz százalékosan fogadták el Sun Dong, azaz Dongó Sándor munkáját.

E nyári hónapokban is a műszaki intézetben dolgozó kínai kutató elmondta, hogy nagyon szép éveket töltött a vasi megyeszékhelyen, így az egyetemi campus mellett a szívéhez nőtt a Csónakázótó és a Fő tér is, ahol sok órát töltött barátaival. Magyarországot is bejárta, és reméli, hogy minden évben meg tudja látogatni volt témavezetőjét, hogy tovább építsék szakmai és baráti kapcsolatukat.

Dr. Sun Dong a ningbo-i egyetemre tér vissza a nyár végén, ahol adjunktusi pozícióban folytatja kutatásait, illetve Prof. Dr. Yaodong Gu dékánnak segít a nemzetközi kapcsolatok építésében.

Nem marad kínai hallgató nélkül a Savaria Műszaki Intézet, mert ősszel két hölgy érkezik Kínából, hogy doktori munkájukat itt valósítsák meg. Quan Wenjing és Shen Siqin már voltak Magyarországon, ők követik dr. Sun Dong nyomait a magyar-kínai biomechanika ösvényén.