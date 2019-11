A királynap mindenkié – Emléküléssel és elismerések átadásával is ünnepeltek

A Királyi város­napon történelmi emlék­ülés tárgyalta a Rákóczi-­szabadságharcot és kő­szegi vonatkozásait. Az ünnepi képviselő-testületi ülésen számos elismerés gazdára talált.

1648. november 6-án III. Ferdinánd magyar király – megerősítve Kőszeg évszázados jogait – szabad királyi városi rangot adott az előtte mintegy kétszáz évig zálogbirtokként Alsó-Ausztriához tartozó Kő­szegnek. A kiváltság megszerzéséről több mint húsz éve ünnepséggel emlékeznek meg. Délelőtt történelmi emlékülés kezdődött a Rákóczi-szabadságharc és Kőszeg címmel. Az önkormányzat, a Kőszegi Városi Múzeum és a Chernel Kálmán Város Könyvtár közös rendezvényén Gaál Gergely, a Rákóczi Emlékév Testület elnöke a fejedelmet olyan történelmi személyiségnek nevezte, aki a nemzet szabadságáért, a magyarság megmaradásáért harcolt, és akire a Kárpát-medence magyarsága máig büszkén tekint.

Köszöntőjében Révész József múzeumigazgató felidézte: már tavaly megfogalmazódott az igény, hogy a november 6-i királynap legyen mindenkié, vonják be az ünneplésbe az iskolákat, az intézményeket – a konferencia is ebből az apropóból szerveződött. Elsőként prof. dr. Tóth Ferenc történész összefoglalta a Rákóczi-emigráció történetét, vasi, kőszegi vonatkozásait, majd irodalomtörténész, levéltáros, művészettörténész, karvezető megközelítésében volt téma a Rákóczi-szabadságharc emlékezete.

Délután elhunyt díszpolgáraik emléke előtt tisztelegtek a kőszegiek a temetőben. A vár lovagtermében az ünnepi képviselő-testületi ülésen Básthy Béla polgármester a kiváltság megszerzésének történelmi hátteréről beszélt, dr. Bariska István nyugalmazott főlevél­táros az általa írt és összeállított Kőszeg-városatlaszt mutatta be; a Festetics-rejtélyt Poczai Péter, az iASK kutatója fejtette fel. Az ülés végén kiváló tanulmányi és sporteredményeikért diákokat díjaztak, majd dr. Zalán Gábor Kőszeg legjobb adózóit, a viriliseket köszöntötte.

Kőszeg polgármesterének elismerő oklevelét Iker Natália és Szilágyi Imre; Kőszeg önkormányzatának kitüntető oklevelét Bogáti András, Vértes Ildikó, Bertáné Horváth Ágota, Tóth­né Pintér Gyöngyi, Barabás Krisztián, Molnár Sándor, Virág Zsuzsan­na, Győrffy Gábor, valamint a Közösen a Kutyákkal Egyesület képviselője vehette át. Pro Communitate díjjal Cserkutiné Stipsics Edinát (közigazgatási tagozat), Bakos Zoltánt (oktatási-kulturális tagozat), Jugovics Esztert (egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi tagozat) és Szilágyi Miklóst (oktatási-kulturális tagozat) tüntették ki. Kőszeg Városért díjban részesült Gerd Maisch, Kőszeg német testvérvárosa, Vaihingen an der Enz főpolgármestere és dr. Schrott Géza karnagy (posztumusz).

A Kőszeg Város Posztumusz Díszpolgára címet Jenkei Ede sport-embernek, helytörténeti kutatónak adományozták.